Bakan Göktaş açıkladı! Afyonkarahisar'a 162 kişi kapasiteli huzurevi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı'nın ardından beraberindekilerle Kadınana Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Tek tek iş yerlerini ziyaret eden Bakan Göktaş, esnafları dinledi. Esnaflardan ve vatandaşlardan destek isteyen Bakan Göktaş, kendisinden yardım talebinde bulunan vatandaşlara da yardımcı olacağının sözünü verdi.

Bakan Göktaş, daha sonra Afyonkarahisar'da yıkımı tamamlanan ve yerine yenisi yapılacak olan huzurevi inşaat alanına geçti. Huzurevinin 2020 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edildiğini söyleyen Bakan Göktaş, "Hemşehrilerimizin talebi doğrultusunda buraya bir huzurevi planımızın hazır olduğunu duyurmak istiyoruz. Aynı zamanda haftaya inşallah buraya ihale sürecini başlamış olacağız. İhaleye çıkabilecek durumdayız. 162 kişi kapasiteli huzurevimiz, 2 bloktan oluşuyor. Hem tek odalı hem çift odalı hem de üç kişilik odalardan oluşuyor. Tabii Afyon'un en güzel merkezlerinden bir tanesi" dedi. Bakan Göktaş, huzurevi inşaat alanı ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.