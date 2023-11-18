Bakan Fidan'dan Gazze'de açıklaması! "Blinken'a tehciri kesinlikle kabul etmediğimizi söyledim"

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de son yaşananlar ve ABD-Batı ülkelerinin İsrail-Filistin çatışmasında takındığı tavır ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın açıklamalardın satır başları şöyle:

"GAZZE'DE ŞU AN KUŞATMA VAR"

"Gazze'de şu an güç kullanımına dayalı bir kuşatma var. İslam ülkeleri ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanarak bu problemi çözmek için çalışmalı. Savaştan önce bölgede bir normalleşme havası vardı. 7 Ekim'den sonra görüldü ki, Filistin davasında değişen bir şey yok. Mısır yardımları ulaştırmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama çeşitli hassasiyetler söz konusu. İsrail ile koordine etmesi gereken konular da var. Bizim hedefimiz İsrail'e karşı bu sefer kolektif olarak hareket etmek. Önemli olan diğer ülkelerle hep beraber karar alıp, hep beraber baskı yapmak."

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"GAZZE'DE TECHİR KABUL EDİLEMEZ"

"Blinken'a dedim ki: İsrailliler öldürüldüğü zaman nasıl tepki gösteriyorsanız, Filistinliler öldürüldüğü zaman da tepki göstermelisiniz. Çifte standart, dünyadaki sistemin iflas ettiğini gösteriyor. Kadınları ve çocukları bile ayırt etmeden herkesi topyekûn hedef alan İsrail'in yaptıkları ile kendi aranıza mesafe koymazsanız -ki şu anda koymuyorsunuz-, bu tüm dünya için daha büyük bir kriz demek. Bizim Amerikalılarla anlaşamadığımız konulardan biri de şu: İsrail'e kayıtsız şartsız destek çıkmaları, ateşkesi istememeleri. Blinken ile çok açık konuştum. Tam ateşkes istedik. Gazze'deki nüfusun tehcir edilmesini kesinlikle kabul etmediğimizi söyledim."

"GAZZE'DE NE ELEKTRİK BIRAKTILAR NE SU"

"Gazze'nin yönetimiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Şu anki sorun Gazze'nin korunmasıyla ilgilidir. İki devletli çözüm olmadan, Gazze'yi kim yönetecek tarzında bir sorunun tartışılmasını kabul etmiyoruz. Gazze zaten savaştan önce yönetiliyordu, şimdi de yönetilmeye devam edebilir. Gazze'nin yönetme problemi yok. Gazze'nin problemi işgal altında olması, bombardımana tutulması. Gazze'de ne elektrik bıraktılar ne su. Alt yapıyı yok ediyorlar, hastaneleri okulları bombalıyorlar. İnsanlar orada yaşayamasın, çekip gitsin istiyorlar."