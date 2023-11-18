Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail Gazze’de konu binasını vurdu: Çoğu çocuk 26 kişi hayatını kaybetti

BM: Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisi nedeniyle dördü prematüre bebek olmak üzere 40 hasta hayatını kaybetti

BM'nin raporuna göre, hastane yöneticileri 11 Kasım'dan bu yana tıbbi tesisteki elektrik kesintisi nedeniyle dördü prematüre bebek de dahil olmak üzere 40 hastanın öldüğünü bildirdi.





BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (UNOCHA) son Gazze durum raporunda ayrıca, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat bölgesindeki konut binalarına gece geç saatlerde düzenlenen hava saldırılarında en az 20 kişinin öldüğü ve yaklaşık 140 kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.