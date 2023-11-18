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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail Gazze’de konu binasını vurdu: Çoğu çocuk 26 kişi hayatını kaybetti

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#Gazze#İsrail#Filistin
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail Gazze’de konu binasını vurdu: Çoğu çocuk 26 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 09:49

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail Han Yunus'ta bir konut binasına saldırdı. Saldırı nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı saldırıda ölenlerinin çoğunun çocuk olduğunu açıkladı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Gazze'nin güneyindeki konut binasına düzenlenen saldırıda 26 kişi öldü

AFP haber ajansının yerel bir hastane müdürüne dayandırdığı haberine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir konut binasına düzenlenen saldırıda en az 26 kişi öldü. Nasser Hastanesi müdürü, Hamad'daki bir konut binasına düzenlenen saldırı nedeniyle 23 kişin ağır yaralı olduğunu belirtti. Filistin haber ajansı saldırıda ölenlerinin çoğunun çocuk olduğunu açıkladı.

BM: Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisi nedeniyle dördü prematüre bebek olmak üzere 40 hasta hayatını kaybetti

BM'nin raporuna göre, hastane yöneticileri 11 Kasım'dan bu yana tıbbi tesisteki elektrik kesintisi nedeniyle dördü prematüre bebek de dahil olmak üzere 40 hastanın öldüğünü bildirdi.


BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (UNOCHA) son Gazze durum raporunda ayrıca, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat bölgesindeki konut binalarına gece geç saatlerde düzenlenen hava saldırılarında en az 20 kişinin öldüğü ve yaklaşık 140 kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.

IMF: Çatışmalar Gazze ekonomisini yıkıyor

IMF yetkilisi, çatışmaların Gazze nüfusunu ve ekonomisini 'yıktığını' söyledi. Uluslararası Para Fonu Genel Müdürü Kristalina Georgieva ayrıca, Gazze ve İsrail ile sınırı bulunan ülkenin karşı karşıya olduğu artan ekonomik zorluklar nedeniyle fonun Mısır'ın 3 milyar dolarlık kredi programını artırmayı "ciddi olarak düşündüğünü" söyledi.

Batı Şeria'nın Balata mülteci kampındaki saldırıda 5 Filistinlinin öldüğü bildirildi

Filistin Kızılayı, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Balata mülteci kampındaki bir binaya düzenlenen saldırıda beş kişinin öldüğünü söyledi.

IDF, Lübnan'dan fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğunu açıkladı

IDF, hava savunmasının Lübnan topraklarından fırlatılan karadan havaya füzeyi "başarılı bir şekilde önlediğini" ve bu durumun İsrail'in kuzeyinde hava saldırısı sirenlerinin çalmasına yol açtığını söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGazze'nin güneyindeki konut binasına düzenlenen saldırıda 26 kişi öldü
timelineBM: Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisi nedeniyle dördü prematüre bebek olmak üzere 40 hasta hayatını kaybetti
timelineIMF: Çatışmalar Gazze ekonomisini yıkıyor
timelineBatı Şeria'nın Balata mülteci kampındaki saldırıda 5 Filistinlinin öldüğü bildirildi
timelineIDF, Lübnan'dan fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğunu açıkladı

 

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#Gazze#İsrail#Filistin

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