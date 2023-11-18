Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail Gazze’de konu binasını vurdu: Çoğu çocuk 26 kişi hayatını kaybetti

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
AFP haber ajansının yerel bir hastane müdürüne dayandırdığı haberine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir konut binasına düzenlenen saldırıda en az 26 kişi öldü. Nasser Hastanesi müdürü, Hamad'daki bir konut binasına düzenlenen saldırı nedeniyle 23 kişin ağır yaralı olduğunu belirtti. Filistin haber ajansı saldırıda ölenlerinin çoğunun çocuk olduğunu açıkladı.
BM'nin raporuna göre, hastane yöneticileri 11 Kasım'dan bu yana tıbbi tesisteki elektrik kesintisi nedeniyle dördü prematüre bebek de dahil olmak üzere 40 hastanın öldüğünü bildirdi.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (UNOCHA) son Gazze durum raporunda ayrıca, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat bölgesindeki konut binalarına gece geç saatlerde düzenlenen hava saldırılarında en az 20 kişinin öldüğü ve yaklaşık 140 kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.
IMF yetkilisi, çatışmaların Gazze nüfusunu ve ekonomisini 'yıktığını' söyledi. Uluslararası Para Fonu Genel Müdürü Kristalina Georgieva ayrıca, Gazze ve İsrail ile sınırı bulunan ülkenin karşı karşıya olduğu artan ekonomik zorluklar nedeniyle fonun Mısır'ın 3 milyar dolarlık kredi programını artırmayı "ciddi olarak düşündüğünü" söyledi.
Filistin Kızılayı, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Balata mülteci kampındaki bir binaya düzenlenen saldırıda beş kişinin öldüğünü söyledi.
IDF, hava savunmasının Lübnan topraklarından fırlatılan karadan havaya füzeyi "başarılı bir şekilde önlediğini" ve bu durumun İsrail'in kuzeyinde hava saldırısı sirenlerinin çalmasına yol açtığını söyledi.