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Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Londra ve Paris'e gidecek

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#Hakan Fidan#Gazze#Londra
Bakan Fidandan Gazze diplomasisi: Londra ve Parise gidecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 21:19

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik görüşmeler yapmak üzere Londra ve Paris’i ziyaret edecek.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulması ve barışın sağlanmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere yarın Londra ve Paris'i ziyaret edecek.

GAZZE DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarını, savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulmasıyla görevlendirmişti. Sayın Bakanımız, söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere 22 Kasım 2023 tarihinde Londra’yı ve Paris’i ziyaret edecektir” denildi.

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#Hakan Fidan#Gazze#Londra

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