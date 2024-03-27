Bakan Fidan: PKK, biz vurdukça köşeye sıkışıyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz Vakfında sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Fidan, "Son günlerde Avrupa'da yaşananlar ibret verici. PKK militanlarının Belçika'da iki ayrı şehirde Türk vatandaşlarına alçakça saldırdı. Durumu öğrenir öğrenmez, hemen devreye girdik. Ankara'da ve Brüksel'de girişimde bulunduk. Belçika makamlarının süratle harekete geçmesini istedik. Ben aynı gece Belçikalı mevkidaşımı aradım. Hassasiyetimizi ve beklentilerimizi vurguladım. Diplomatlarımız ivedilikle bölgeye intikal ettiler. Olaylardan etkilenen vatandaşlarımızla ilgilendiler." dedi.

Türk vatandaşlarının sağduyusu ve Belçika makamlarının müdahalesiyle olayların büyümeden kontrol altına alındığını anlatan Fidan, yaralılara şifa dileklerinde bulundu. Bakan Fidan, durumu yakından takip ettiklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaralıları bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

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"BAŞKONSOLOSLUĞUMUZA BALTALARLA SALDIRACAK KADAR AZDILAR"

Fidan, "Fransa'da da benzer provokasyon girişimler var. Dün akşam da Almanya'da, Hannover Başkonsolosluğumuza baltalarla saldıracak kadar azdılar. Ankara ve Berlin'de gerekli girişimleri hemen yaptık. Saldırganların adalet önüne çıkarılmasını beklediğimizi söyledik." diye konuştu. Fidan, "PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkıştıkça, bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyor. Devletimiz ise vatandaşına her şartta sahip çıkıyor. Konu bu kadar basittir." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütleri şimdi Türkiye’de kendilerine yaşam alanı bulamayınca, çareyi dışarıda arıyorlar." diyen Bakan Fidan, "Bazı komşularımızda ve diğer ülkelerde konumlarını tahkim etme derdine düştüler. Bizim duruşumuz, tavrımız çok net: Arkasında kim olursa olsun, Irak’tan Suriye’ye uzanan bir terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğiz! Milli güvenliğimizi ilgilendiren her konuda gerekli her tür önlemi aldık, alıyoruz, alacağız." şeklinde konuştu.