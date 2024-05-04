×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#İran#Hüseyin Emir Abdullahiyan
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 21:34

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Gambiya’da diplomasi trafiğine devam ediyor. Fidan, başkent Banjul’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, erken saatlerde gerçekleştirdiği görüşmelerde ise Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Nasır Burita, Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir araya gelmişti.

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#İran#Hüseyin Emir Abdullahiyan

BAKMADAN GEÇME!