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Bakan Fidan, Güney Kafkasya toplantısı için İran'a gitti

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Tahran#Güney Kafkasya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 18:05

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu' toplantısına katılmak için İran’ın başkenti Tahran’a gitti. Platformunun ilk toplantısı, daha önce dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde 10 Aralık 2021’de Moskova’da düzenlemişti.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmak için Tahran’a gitti. Dışişleri bakanları düzeyinde tertiplenen toplantıya Türkiye’nin ve ev sahibi İran’ın yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Federasyonu’nun katıldığı belirtildi. 

İLK TOPLANTI BAKAN YARDIMCILARI DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle başlatılan 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısı, daha önce dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde 10 Aralık 2021’de Moskova’da düzenlemişti.

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#Hakan Fidan#Tahran#Güney Kafkasya

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