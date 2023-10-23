Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... New York Times dünyaya duyurdu: İsrail'e 'ABD' engeli! Gazze'de acı bilanço

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
New York Times, ABD'nin İsrail'e Gazze saldırısını askıya almasını önerdiğini yazdı. Haberde 'Biden yönetimi, rehine müzakereleri, Filistinlilere yardım ulaştırılması ve daha fazla sivil kaybını önlemenin yollarının belirlenmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu öne sürdü' denildi.
Gazeteye konuşan iki ABD'li yetkili, İsraillilere kara savaşını erteleme tavsiyesinin Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III aracılığıyla iletildiğini belirtti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın sözcüsü söz konusu iddiayı reddetti.
BLINKEN SESSİZ KALDI
ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken ise, Pazar günkü CBS News'in Face the Nation programında ABD'nin İsrail'den rehine müzakerelerine zaman tanımak için kara saldırısını ertelemesini isteyip istemediği sorulduğunda doğrudan yanıt vermekten kaçındı. Ancak ABD'nin işgal konusunda İsraillilere tavsiyelerde bulunduğunu vurguladı.
İsrail'in Gazze İçişleri Bakanlığı'na göre, İsrail'in son hava saldırısında en az altı çocuk öldü, bir kadın da yaralandı. Bakanlık, Filistin topraklarının güney ucundaki bölgede bir evin isabet aldığı saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Abluka altına aldığı Gazze'ye bomba yağdıran İsrail kuzeyde de Hizbullah hedeflerini vurmaya devam ediyor. IDF, Lübnan sınırında bir Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı. Söz konusu açıklamada bölgeden güze atışı hazırlığı yapıldığından şüphelenildiği bilgisine yer verildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastanelerin çalışabilmesi için Gazze Şeridi'ne akaryakıt nakledilmesi çağrısında bulundu.
Filistin Yönetimi'nin Wafa haber sitesine göre, İsrail askeri uçakları Gazze'deki El Şifa ve Kudüs hastanelerinin yakınlarına hava saldırıları düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Şerit'te Hamas'la bağlantılı düzinelerce bölgeyi bombaladığını duyurmasının ardından gerçekleşen saldırılarda ölenler veya hedefler hakkında henüz bir bilgi yok.
İsrail dün gece de Gazze'yi havadan ve karadan yoğun bombardımana tuttu. Filistin Haber Ajansı Gazze'de son günde 400 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü. İkili, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurma konusunu görüştü. Hizbullah'a yakın olduğu düşünülen Lübnanlı Al Mayadeen televizyon kanalı, Amirabdollahian'ın İslami Cihat lideri Ziyad el-Nakhalah ile de görüştüğünü bildirdi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiliz Sky News'e verdiği röportajda Hamas'ın İsrailli sivillere karşı siyanür kullanmayı planladığını açıkladı. Herzog, 7 Ekim'de İsrail'e sızan bir Hamas üyesinin cansız bedeni üzerinde yapılan arama sonrası bir USB ele geçirildiğini ve söz konusu sürücüde El Kaide'den kopyalanan ve 'kimyasal silah yapımına ilişkin ayrıntılı talimatlar' içeren ve 'kimyasal silahlara yönelik bir cihazın hazırlanmasına ilişkin kesin talimatlar' yer aldığını öne sürdü. Herzog bu materyalleri İngiliz gazetecilere gösterdi.