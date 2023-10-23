Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... New York Times dünyaya duyurdu: İsrail'e 'ABD' engeli! Gazze'de acı bilanço

NYT: ABD İSRAİL'E GAZZE SALDIRISINI ASKIYA ALMASINI ÖNERDİ

New York Times, ABD'nin İsrail'e Gazze saldırısını askıya almasını önerdiğini yazdı. Haberde 'Biden yönetimi, rehine müzakereleri, Filistinlilere yardım ulaştırılması ve daha fazla sivil kaybını önlemenin yollarının belirlenmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu öne sürdü' denildi.





Gazeteye konuşan iki ABD'li yetkili, İsraillilere kara savaşını erteleme tavsiyesinin Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III aracılığıyla iletildiğini belirtti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın sözcüsü söz konusu iddiayı reddetti.





BLINKEN SESSİZ KALDI





ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken ise, Pazar günkü CBS News'in Face the Nation programında ABD'nin İsrail'den rehine müzakerelerine zaman tanımak için kara saldırısını ertelemesini isteyip istemediği sorulduğunda doğrudan yanıt vermekten kaçındı. Ancak ABD'nin işgal konusunda İsraillilere tavsiyelerde bulunduğunu vurguladı.