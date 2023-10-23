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Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... New York Times dünyaya duyurdu: İsrail'e 'ABD' engeli! Gazze'de acı bilanço

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#İsrail#Hamas#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 08:24

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail'e adeta koşulsuz destek veren ABD'nin Tel Aviv'e yaptığı çağrıyı New York Times (NYT) deşifre etti. NYT'nin haberi hakkındaki yorumları sorulan ABD Dışişleri Bakanı Blinken sessiz kaldı. Filistin Haber Ajansı ise Gazze'deki acı bilançoyu açıkladı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

NYT: ABD İSRAİL'E GAZZE SALDIRISINI ASKIYA ALMASINI ÖNERDİ
NYT: ABD İSRAİLE GAZZE SALDIRISINI ASKIYA ALMASINI ÖNERDİ

New York Times, ABD'nin İsrail'e Gazze saldırısını askıya almasını önerdiğini yazdı. Haberde 'Biden yönetimi, rehine müzakereleri, Filistinlilere yardım ulaştırılması ve daha fazla sivil kaybını önlemenin yollarının belirlenmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu öne sürdü' denildi.


Gazeteye konuşan iki ABD'li yetkili, İsraillilere kara savaşını erteleme tavsiyesinin Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III aracılığıyla iletildiğini belirtti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın sözcüsü söz konusu iddiayı reddetti.


BLINKEN SESSİZ KALDI


ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken ise, Pazar günkü CBS News'in Face the Nation programında ABD'nin İsrail'den rehine müzakerelerine zaman tanımak için kara saldırısını ertelemesini isteyip istemediği sorulduğunda doğrudan yanıt vermekten kaçındı. Ancak ABD'nin işgal konusunda İsraillilere tavsiyelerde bulunduğunu vurguladı.

İSRAİL HAVA SALDIRISINDA 6 ÇOCUK ÖLDÜ

İsrail'in Gazze İçişleri Bakanlığı'na göre, İsrail'in son hava saldırısında en az altı çocuk öldü, bir kadın da yaralandı. Bakanlık, Filistin topraklarının güney ucundaki bölgede bir evin isabet aldığı saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

İSRAİL HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURDU

Abluka altına aldığı Gazze'ye bomba yağdıran İsrail kuzeyde de Hizbullah hedeflerini vurmaya devam ediyor. IDF, Lübnan sınırında bir Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı. Söz konusu açıklamada bölgeden güze atışı hazırlığı yapıldığından şüphelenildiği bilgisine yer verildi.

DSÖ: GAZZE'YE YAKIT GİRMESİ GEREKİYOR
DSÖ: GAZZEYE YAKIT GİRMESİ GEREKİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastanelerin çalışabilmesi için Gazze Şeridi'ne akaryakıt nakledilmesi çağrısında bulundu.

GAZZE'DE İKİ HASTANENİN YAKININA SALDIRI

Filistin Yönetimi'nin Wafa haber sitesine göre, İsrail askeri uçakları Gazze'deki El Şifa ve Kudüs hastanelerinin yakınlarına hava saldırıları düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Şerit'te Hamas'la bağlantılı düzinelerce bölgeyi bombaladığını duyurmasının ardından gerçekleşen saldırılarda ölenler veya hedefler hakkında henüz bir bilgi yok.

GAZZE'DE BİR GÜNDE 400 KİŞİ ÖLDÜ
GAZZEDE BİR GÜNDE 400 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail dün gece de Gazze'yi havadan ve karadan yoğun bombardımana tuttu. Filistin Haber Ajansı Gazze'de son günde 400 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI HAMAS LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ

İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü. İkili, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurma konusunu görüştü. Hizbullah'a yakın olduğu düşünülen Lübnanlı Al Mayadeen televizyon kanalı, Amirabdollahian'ın İslami Cihat lideri Ziyad el-Nakhalah ile de görüştüğünü bildirdi.

İSRAİL'DEN KİMYASAL SİLAH İDDİASI

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiliz Sky News'e verdiği röportajda Hamas'ın İsrailli sivillere karşı siyanür kullanmayı planladığını açıkladı. Herzog, 7 Ekim'de İsrail'e sızan bir Hamas üyesinin cansız bedeni üzerinde yapılan arama sonrası bir USB ele geçirildiğini ve söz konusu sürücüde El Kaide'den kopyalanan ve 'kimyasal silah yapımına ilişkin ayrıntılı talimatlar' içeren ve 'kimyasal silahlara yönelik bir cihazın hazırlanmasına ilişkin kesin talimatlar' yer aldığını öne sürdü. Herzog bu materyalleri İngiliz gazetecilere gösterdi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineNYT: ABD İSRAİL'E GAZZE SALDIRISINI ASKIYA ALMASINI ÖNERDİ
timelineİSRAİL HAVA SALDIRISINDA 6 ÇOCUK ÖLDÜ
timelineİSRAİL HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURDU
timelineDSÖ: GAZZE'YE YAKIT GİRMESİ GEREKİYOR
timelineGAZZE'DE İKİ HASTANENİN YAKININA SALDIRI
timelineGAZZE'DE BİR GÜNDE 400 KİŞİ ÖLDÜ
timelineİRAN DIŞİŞLERİ BAKANI HAMAS LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ
timelineİSRAİL'DEN KİMYASAL SİLAH İDDİASI
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#İsrail#Hamas#Gazze

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