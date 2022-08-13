Bakan Ersoy: Hacı Bektaş Veli günümüzde de sade ve anlaşılır öğütlerle bize rehberlik ediyor

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Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Hacı Bektaş Veli’nin 751’inci yıl dönümü nedeniyle “Bu Kapı, Sevgi, Barış, Kardeşlik, Muhabbet Kapısıdır” temasıyla düzenlenen anma programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Medeniyetlerin beşiği Anadolu’dan insanlık için sevgi, hoşgörü ve barış tohumlarını eken Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 751’inci yıldönümünde onu anmak, daha iyi anlamak ve tüm dünyaya anlatmak için bugün burada sizlerle olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Hacı Bektaş’ların Yunus Emre’lerin, Ahi Evran’ların yaşadığı, yetiştiği ve 'hak' mesajlarını verdiği bir ülkenin evladı olmak benim için tarifi olmayan bir gurur. Bugün Anadolu Erenlerinden Hacı Bektaş Veli’nin dergahına, huzuruna hepimiz hoş geldik. Yaşadığı dönemde düşünce dünyası öğretileri ve sözleriyle insanlığı; barış, sevgi ve hoşgörüye davet eden Hacı Bektaş Veli’nin yüzyıllar öncesinden verdiği evrensel mesajlar bugüne de ışık tutmaya devam ediyor” diye konuştu.

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“MANEVİ REHBERLERE HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYACI VAR”

Bakan Ersoy, “Hacı Bektaş Veli, günümüzde de ‘doğruluk yolunda’ sade ve anlaşılır öğütlerle bize rehberlik ediyor. Onun öğretilerinin ve öğütlerinin hala insanlık için önemli bir çıkış olduğunu hepimiz görüyor ve yaşıyoruz. Bugün insanlığın Hacı Bektaş Veli gibi manevi rehberlere her zamankinden fazla ihtiyacı var. Bu da bizlere sorumluluk yüklemektedir. Dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşların, zulümler ve yoksulluğun çaresinin ilimde, akılda, hoşgörüde, birbirini anlamakta olduğunu 750 yıl önce söylemiş İrfan Dergahının Sultanı. Düşmanını bile öteki olarak görmemeyi düstur olarak gören Anadolu’nun manevi mimarı Hacı Bektaş Veli’nin 'İncinsen de incitme' öğüdünün hepimizin gönlünün bir yerinde durması gerekir. "Hoca Ahmet Yesevi’nin talebeleri olarak onun manevi iklimini Anadolu’da bir okyanusa çeviren bu gönül erleri bu coğrafyayı bir gönül yurduna dönüştürmüşler ve Anadolu’da toplumsal kimlik ve birliğin oluşturulmasına büyük katkılar sağlamışlardır" şeklinde konuştu.

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"Onların bizlere emaneti olan bu coğrafyada sevgi ve hoşgörünün hakim kılınması için bizler de birer nefer olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayınlanan genelge ile '2021 Hacı Bektaş Veli Yılı' olarak kabul edilmiş ve Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. Yılı UNESCO tarafından da anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştı. Çok sayıda etkinlikle birlikte Hacı Bektaş-ı Veli’yi andık. Ankara Etnografya Müzesi ile Anadolu Medeniyetleri Müzesinde, 'Aşıktan Maşuğa Vuslatın 750. yıldönümü ‘4 Kapı 40 Makam’ Hacı Bektaş-ı Veli' Sergisi ile Galata Mevlevihanesi Müzesi'nde 'Hacı Bektaş-ı Veli’nin Yolu' adlı sergilerini halkımızla buluşturduk” şeklinde konuştu.