Bakan Ersoy: Gece müzeciliğini hayata geçireceğiz

Haberin Devamı

Bakan Ersoy, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Gezi güzergahlarını aydınlatarak gece müzeciliğine de açacağız antik kenti. Kıyı kentlerimizde güneş batmadan ziyaretçiler gelmek istemiyor. Akşam 12'ye kadar gezebilecekleri alan yaratıyoruz. Otellerden turistler çıksın, keyifle gezsin istiyoruz. Tanıtıma da destek sağlamış oluyor. Başta ilçe merkezlerinde bu gece müzeciliğini yayacağız.

Aphrodisias'ta süreç için 1 milyar 750 milyon bütçe ayırıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.