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Bakan Ersoy: Gece müzeciliğini hayata geçireceğiz

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#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Müze
Bakan Ersoy: Gece müzeciliğini hayata geçireceğiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 17:14

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze ve ören yerlerine ilişkin yaptığı açıklamada tatil bölgelerindeki müzelerde gece müzeciliğinin hayata geçirileceğini duyurdu.

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Bakan Ersoy, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Gezi güzergahlarını aydınlatarak gece müzeciliğine de açacağız antik kenti. Kıyı kentlerimizde güneş batmadan ziyaretçiler gelmek istemiyor. Akşam 12'ye kadar gezebilecekleri alan yaratıyoruz. Otellerden turistler çıksın, keyifle gezsin istiyoruz. Tanıtıma da destek sağlamış oluyor. Başta ilçe merkezlerinde bu gece müzeciliğini yayacağız.

Aphrodisias'ta süreç için 1 milyar 750 milyon bütçe ayırıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

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#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Müze

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