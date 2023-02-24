Bakan Ersoy: Eserlerin geleceğe taşınması için gerekli çalışmaları yapacağız

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kahramanmaraş merkezli büyük afet sonrası şehirde hasar gören tarihi ve kültürel mirasın yeniden ihyasına yönelik 'Hatay Kültürel Mirasını Yaşatma Projesi' kapsamında, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde ilk olarak 14 vakıf temsilcisiyle bir araya geldi. Vakıf temsilcileriyle yaklaşık 1 saatlik toplantı gerçekleştiren Bakan Ersoy, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HASARIN SON DURUMU NETLEŞTİRİLECEK

Cemaat vakıf temsilcileriyle gerçekleştirdikleri toplantıyla 'Hatay Kültür Mirası Yaşatma Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Osmanlı ve Selçuklu'dan bizlere miras kalan birçok eserimiz gibi topraklarımızda bulunan ve cemaat vakıflarına ait eserlerde de maalesef bu deprem sırasında ciddi hasarlar meydana geldi. Bu kapsamda affet sonrasında Vakıflar Genel Müdürü'müz ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü'müzün hemen başlattığı hasar tespit komisyonları çalışmalarını tamamladı. Ancak yakın bir tarihte tekrar bir deprem olduğu için bazı çalışmaları tekrar yapıyoruz. Çok kısa bir sürede onları da sonuçlandırıp vakıf eserlerimizde ve diğer tescil yapılarımızda meydana gelen hasarların son durumunu netleştirmiş olacağız" dedi.

Haberin Devamı

'HATAY'I TÜM RENKLERİYLE İHYA EDECEĞİZ'

Yaptıkları toplantıya 14 cemaatten temsilcinin katıldığını kaydeden Bakan Ersoy, cemaatlere ait ağır, hafif ve orta hasarlı tescilli yapıların mevcut olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tüm bunları değerleme kapsamında konuştuk, üzerinde tartıştık. Bundan sonraki süreçte yapacağımız tüm planlamalar bölgede bulunan diğer tüm kültür varlıklarımız gibi bu vakıflarımıza ait kilise ve havraların da bir an önce ihyasına yönelik olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde yürüteceğimiz ve daha önce de belirttiğim gibi bölgede olan tüm camiler, kiliseler ve havralar bizim bu ortak proje ile depremde daha ağır hasar gören Antakya Rum Kilisesi'nden, ağır hasarlı olan Meryem Ana Kilisesi'ne ve sadece eşyaları hasar gören Antakya Rum Katolik Kilisesi'ne tüm tescili kültür varlıklarımızı restorasyon ve rekonstrüksiyonuna ivedilikle bu hafta itibarıyla başlamış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da işaret ettiği şekliyle acil eylem planı çerçevesinde Hatay'ı tüm renkleriyle tekrar el birliğiyle ihya edeceğiz. Bu eserlerimizi ortak çalışmayla eserlerin geleceğe taşınması için gerekli çalışmaları hep beraber yapacağız. Biz vakıflarımızla tek tek durumlarını değerlendirdik, maddi gücü olanlar kendileri, maddi gücü olmayanlara hem maddi hem teknik destek sağlayacağız. Hızlı bir şekilde tescilli kültür varlıklarımızın ayağa kalkmasını sağlayacağız."

Haberin Devamı

Eşi benzeri olmayan 2 depremle büyük sarsıntı yaşadıklarını belirten Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Cemaat Vakıfları Temsilcisi Süleyman Can Ustabaşı ise "Kültür varlıklarımız ülkemiz için çok değerli, bunların tekrar ayağa kaldırılabilmesi adına hem bakanlık olarak hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak gerekli bütün destekler yapılacak. Bunları bilmek bizleri çok mutlu etti. Cemaat vakıfları Türkiye'nin çok önemli bir rengidir. Bu rengin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da direktifleri doğrultusunda bütün devlet kademelerinde hissettiğimiz yakınlıkla bugün de sorunlarımızı çözecek olmasını bilmek, bizleri çok memnun etti" dedi.