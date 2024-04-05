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Bakan Ersoy duyurdu: Ülkemizden İngiltere'ye götürülen 16'ncı yüzyıl eseri Kur-an'ı Kerim, yurda getirildi

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#Mehmet Nuri Ersoy#Kuran-I Kerim#Kadir Gecesi
Bakan Ersoy duyurdu: Ülkemizden İngiltereye götürülen 16ncı yüzyıl eseri Kur-anı Kerim, yurda getirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 15:34

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılarak 2017 yılında İngiltere'de satışa sunulan 16'ncı yüzyıl eseri olan Kuran-ı Kerim'in yurda geri kazandırıldığını açıkladı.

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi öncesi güzel bir haberimiz var. Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılarak 2017 yılında İngiltere'de satışa sunulan Kuran-ı Kerim ülkemize yeniden kavuşturuldu. Osmanlı hat ekolünün kurucusu olan hattat Şeyh Hamdullah'ın oğlu Mustafa Dede'nin istinsah ettiği mushafı, Türk ve İslam Eserleri Müzemizde sergileyeceğiz. 16'ncı yüzyılın başında yazılmış bu mushaf, yazılı bölümlerin hat sanatında 'vassale' olarak tanımladığımız teknikte farklı bir kağıdın üzerine yapıştırılarak hazırlanması ile dikkat çekiyor. Oldukça titiz bir takip sürecinin ardından iadesini sağladığımız Kuran-ı Kerim’in ülkemize ulaşmasında emeği olan herkese ve tüm kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu mushaf gibi nice kıymetli eserimizi görmek üzere herkesi Türk ve İslam Eserleri Müzemize davet ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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Bakan Ersoy duyurdu: Ülkemizden İngiltereye götürülen 16ncı yüzyıl eseri Kur-anı Kerim, yurda getirildi

Bakan Ersoy duyurdu: Ülkemizden İngiltereye götürülen 16ncı yüzyıl eseri Kur-anı Kerim, yurda getirildi

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#Mehmet Nuri Ersoy#Kuran-I Kerim#Kadir Gecesi

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