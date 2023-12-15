Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali, EFA üyesi oldu

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa’nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğiyle Anadolu’nun zengin tarih, kültür, sanat ve medeniyet kimliği dünya sahnesine taşınacak. Kültür mirasımızı uluslararası alanda daha etkin bir şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.