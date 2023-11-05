Bakan Ersoy CNN TÜRK'te açıkladı: Antalya'da 50 noktada 500'den fazla etkinlik

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Bakan Ersoy, Antalya'da gerçekleşecek olan kültür festivaliyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Antalya turizmin başkenti. Yoğun bir turist potansiyeli var. Kültür yolu festivallerini gerçekleştirirken hem vatandaşımızın kültür ve sanata kolay erişimini sağlamak istiyorduk ve bunu yaparken kültüre sanata ve dolayısıyla sanatçıya destek olmak istiyoruz. Şehrin tüm dünyada bilinirliğini artırarak markalaşma sürecini hızlandıracağız. Geniş kapsamlı programla 50 noktada 500'den fazla etkinlik olacak. Sanatın her türlü dalı ile etkinlik silsilesi izlenecek. Uluslararası etkinlikler de olacak.

Sadece Antalya içinde değil Side'de de Kemer bölgesinde de etkinlikler olacak. Arkeolojik değerlerin de tanıtıldığı etkinlik yapmak istiyoruz. Sezonu kapamadan önce hareketlendirmek amacımız. Şehrin markalaşmasını sağlayacağız.

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10 Kasım'a özel etkinliklerimiz de olacak. Denizde, havada, karada Antalya'ya yakışacak bir festival gerçekleşecek.

PERVİN ERSOY: FESTİVAL OLUNCA KENTE NEŞE VE MUTLULUK GELİYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ise, yaptığı açıklamada "Amaç etkinlikleri halkla bütünleştirmek. Halkın festivale katılımını sağlamak. Festival olunca kente neşe ve mutluluk geliyor" dedi.