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Bakan Ersoy CNN TÜRK'te açıkladı: Antalya'da 50 noktada 500'den fazla etkinlik

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#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Pervin Ersoy
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 16:01

Efes Kültür Yolu Festivali sona ererken İzmir festival bayrağını Antalya’ya devretti. İlk kez Antalya’da düzenlenen festival, 12 Kasım’a kadar kültürü ve sanatı odağına alarak ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN TÜRK ekranlarında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, " Şehrin tüm dünyada bilinirliğini artırarak markalaşma sürecini hızlandıracağız. Geniş kapsamlı programla 50 noktada 500'den fazla etkinlik olacak." dedi.

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Bakan Ersoy, Antalya'da gerçekleşecek olan kültür festivaliyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Antalya turizmin başkenti. Yoğun bir turist potansiyeli var. Kültür yolu festivallerini gerçekleştirirken hem vatandaşımızın kültür ve sanata kolay erişimini sağlamak istiyorduk ve bunu yaparken kültüre sanata ve dolayısıyla sanatçıya destek olmak istiyoruz. Şehrin tüm dünyada bilinirliğini artırarak markalaşma sürecini hızlandıracağız. Geniş kapsamlı programla 50 noktada 500'den fazla etkinlik olacak. Sanatın her türlü dalı ile etkinlik silsilesi izlenecek. Uluslararası etkinlikler de olacak.

Sadece Antalya içinde değil Side'de de Kemer bölgesinde de etkinlikler olacak. Arkeolojik değerlerin de tanıtıldığı etkinlik yapmak istiyoruz. Sezonu kapamadan önce hareketlendirmek amacımız. Şehrin markalaşmasını sağlayacağız.

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10 Kasım'a özel etkinliklerimiz de olacak. Denizde, havada, karada Antalya'ya yakışacak bir festival gerçekleşecek.

Bakan Ersoy CNN TÜRKte açıkladı: Antalyada 50 noktada 500den fazla etkinlik

 

PERVİN ERSOY: FESTİVAL OLUNCA KENTE NEŞE VE MUTLULUK GELİYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ise, yaptığı açıklamada "Amaç etkinlikleri halkla bütünleştirmek. Halkın festivale katılımını sağlamak. Festival olunca kente neşe ve mutluluk geliyor" dedi.

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#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Pervin Ersoy

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