Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet Müzesi'nde ziyaretçi rekoru

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Cumhuriyet'in simgelerinden Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünde ziyaretçi rekoru kırdı.

Bir günde müzeyi 112 bin 366 kişi ziyaret etti. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Müzemizde dün büyük bir bayram coşkusu yaşadık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Cumhuriyet Müzemizde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı. Tarihi müzemiz, 112 bin 366 ziyaretçiyi ağırladı. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.