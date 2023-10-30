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Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet Müzesi'nde ziyaretçi rekoru

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#Cumhuriyet Müzesi#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet Müzesinde ziyaretçi rekoru
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 12:21

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi'ni (2'nci TBMM binası), Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünde 112 bin 366 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

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Cumhuriyet'in simgelerinden Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünde ziyaretçi rekoru kırdı.

Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet Müzesinde ziyaretçi rekoru

Bir günde müzeyi 112 bin 366 kişi ziyaret etti. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Müzemizde dün büyük bir bayram coşkusu yaşadık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Cumhuriyet Müzemizde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı. Tarihi müzemiz, 112 bin 366 ziyaretçiyi ağırladı. Yaşasın Cumhuriyet" dedi. 

Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet Müzesinde ziyaretçi rekoru

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#Cumhuriyet Müzesi#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

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