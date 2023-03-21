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Bakan Ersoy canlı yayında duyurdu: 12 tane çok değerli kültür varlığı teslim edilecek

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#Mehmet Nuri Ersoy#Manhattan#Tarihi Eser
Bakan Ersoy canlı yayında duyurdu: 12 tane çok değerli kültür varlığı teslim edilecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 22:17

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son dönemde çok sayıda tarihi eserin yurt dışından Türkiye’ye getirildiğini belirterek, yarın itibarıyla 12 tane çok değerli kültür varlığının teslim edileceğini açıkladı. Bakan Ersoy, "İçinde Roma İmparatoru'nun bronz heykeli, Perge'den çalınmış olan iki kafa bulunuyor. 31 Mart itibarıyla Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. “Manhattan Bölge Savcılığı ile iş birliği içindeyiz” diyen Bakan Ersoy, 12 çok değerli kültür varlığının yarın Türkiye’ye teslim edileceğini açıkladı.

Bakan Ersoy’un açıklaması özetle şöyle:

“MAHKEME SÜREÇLERİ 7-8 AYA KADAR İNEBİLİYOR”

Kaçakçılıkla mücadeleyi daire başkanlığı statüsüne getirdik. Ülkelerle yaptığımız ikili protokoller var. Alıcı konumundaki ülkeler veya kaçırılan eserlerin geçiş yolundaki ülkeler. 8-10 yıl sürecek mahkeme süreçleri 7-8 aya kadar inebiliyor. Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelede alıcının şevkini kırmak durumundasınız. Alıcı biliyor ki bunu bir yerde sergilediği an Türk hükümeti fark edecek ve peşine düşüp o malın iadesini sağlayacak.

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O zaman Anadolu kökenli kültür varlıklarının alıcı değeri düşüyor. Bu dönem çok yoğun sayıda kültür varlığını yurt dışından getirmeyi başardık. Manhattan Bölge Savcılığı ile iş birliği içindeyiz. Yarın itibarıyla 12 tane çok değerli kültür varlığını teslim ediyorlar. İçinde Roma İmparatoru'nun bronz heykeli, Perge'den çalınmış olan iki kafa bulunuyor. 31 Mart itibarıyla Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

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#Mehmet Nuri Ersoy#Manhattan#Tarihi Eser

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