Bakan Ersoy: ABD'den sonra en çok film ihraç eden ülkeyiz

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen 'Mannu Çanakkale'de' animasyon filmi için Atatürk Kültür Merkezi'nde gala yapıldı. Galaya, eşi ve çocuğu ile gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin film sektöründe son yıllarda yakaladığı başarıya dikkat çekerek, "Film sektörü konusunda ülkemiz çok ileri seviyelerde ve dünyada ABD'den sonra en çok film ihraç eden ülkeyiz. Türkiye film sektörü son zamanlarda özellikle animasyon teknolojilerinde ve prodüksiyonlarında da çok ciddi aşamalar kaydetti. Bu da bizi sevindiriyor. Her yıl yeni animasyon filmlerini hayata geçiriyoruz. Galasını yaptığımız film, "Manu" çizgi filmimiz, Çanakkale Alan Başkanlığımız ve TRT tarafından gerçekleştirildi. Fragmanı seyretme fırsatı buldum. Özellikle prodüksiyon kalitesi çok hoşuma gitti. Son teknoloji bir prodüksiyon çalışması gerçekleşmiş. Türk film sektörünün, animasyon sektörünün gelmiş olduğu nokta beni ayrıca memnun etti. Biz de zaten bu tarz filmlerin bakanlık tarafından desteklemesini geçmişte de yapıyorduk. Artık ileriki tarihlerde daha da artırarak, özellikle destek tutarlarını daha da artırarak, bu tarz çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Bu filmin farklı özellikleri var. Çocuklarımıza küçük yaşta, çizgi film vasıtasıyla, onların ilgisini çeken filmler vasıtasıyla, tarihimizi, geçmişimizi öğretmek. Ayrıca o bölgelerimizi tanımalarını sağlamak, Çanakkale Savaşı'nın ruhunu gelecek nesillere aktarmak açısından çok anlamlı ve önemli" diye konuştu.

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Yapılan konuşmanın ardından Bakan Ersoy, çocuklar ve aileleriyle 'Mannu Çanakkale'de' filmini izledi. Avustralya'dan Çanakkale'ye uzanan TRT Ortak Yapımı 3D animasyon filmi Mannu'nun, macera dolu eğlenceli serüveni 14 Nisan'da izleyici ile buluşacak. Gala öncesi Mehmet Nuri Ersoy ve eşi, Aşık Veysel'in “Veysel Gider Adı Kalır" koleksiyon sergisini de gezdi.