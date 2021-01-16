Bakan Dönmez'den Soma Belediyesi'ne ziyaret

İlçedeki bir linyit ocağında maden işçileriyle buluşan Bakan Dönmez, daha sonra Soma Belediyesine geçti.

Belediye Başkanı Ali Tulup'u makamında ziyaret eden Dönmez, ilçedeki belediyecilik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette kendisine madenci biblosu, Somaspor forması ve kaşkol takdim edilen Dönmez, takımın ligdeki durumunu sordu.

Somaspor'un Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta lider olduğunu öğrenen Dönmez, kulüp yöneticilerine başarılar diledi.

Belediyeden ayrılırken, istekleri üzerine vatandaşlarla fotoğraf çektiren Dönmez, "Bu maskeyle kim nasıl tanıyacak beni?" şeklinde espri yaptı.