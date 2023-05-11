Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Dönmez’den Muharrem İnce açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Dönmez#Muharrem İnce#Cumhurbaşkanlığı Adaylığı
Bakan Dönmez’den Muharrem İnce açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 19:54

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin “Cumhuriyet Halk Partisi’nin merhum Deniz Baykal'a nasıl kasetle şantaj yaptıklarını; şimdi de en son seçimde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce kendilerini desteklemediği için benzer yolu ve yöntemi deniyorlar.” dedi.

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Dönmez, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin soruya verdiği cevapta “Cumhuriyet Halk Partisi merhum Deniz Baykal'a nasıl kasetle şantaj yaptılar? Şimdi en son seçimde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce kendilerini desteklemediği için benzer yolu ve yöntemi deniyorlar. Biz kalan adaylarla devam edeceğiz. Hakikati en kısa sürece içerisinde ortaya çıkar zaten.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Dönmez#Muharrem İnce#Cumhurbaşkanlığı Adaylığı

BAKMADAN GEÇME!

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi
BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü