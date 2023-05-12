Bakan Dönmez: Türk mühendisinin, Türk insanının kendine güveni geldi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ ile TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) gaz türbinli motorların servis ve bakım anlaşması ile yeni gaz türbinleri geliştirilmesi ve temini protokol imza törenine katıldı. TEI Eskişehir Yerleşkesi’nde düzenlenen imza töreninde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan, TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Saim Dinç ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit yer aldı.



'TÜRK İNSANININ TÜRK MÜHENDİSİNİN KENDİNE GÜVENİ GELDİ'



Bakan Dönmez, protokolün imza töreninde yaptığı konuşmada, BOTAŞ’ın ihtiyacı olan gaz türbinlerini artık TEI’nin bakım ve servisinin yanı sıra yerli olarak üreteceğini söyledi. Bakan Dönmez, şöyle devam etti:



“Buradaki imkan ve kabiliyetleri görünce de BOTAŞ'ın da bir ihtiyacı vardı. Tabii mevcut kompresör istasyonlarında kullanmış olduğu gaz türbinlerinin bakımı, ağır bakımları aynen uçak motoru gibi zaten. Termodinamik prensipleri aynı. Gerçi biraz Sayın Başkanımız havada türbin geliştirilmesiyle ilgili çalışırken ‘bir anda yerde de böyle bir ihtiyaç olduğunu tespit etmiş olduk’ dedi ama son derece önemli. Tabii buradaki güç ilk etapta belki 5-10 megavatlık güçlerden bahsediyoruz. Fakat şu anda dünyada yani karasal anlamda enerji üreten en azından söyleyeyim, türbinler olarak baktığımızda dünyada çok fazla ülkede bu teknolojiye sahip olduğunu söyleyemeyiz. Yani Avrupa'da birkaç ülke, Amerika'da işte Asya'da birkaç ülke var. Tedarikçi sayısı da çok fazla değil. Çünkü hakikaten yüksek teknoloji yüksek know-how gerektiren unsurlar. Ama artık Türk mühendisinin, Türk insanın kendine güveni geldi. Daha önce know-how anlaşmaları kapsamında ürettiğimiz, geliştirdiğimiz, bakımını yaptığımız birçok ürünü artık kendimiz geliştiriyoruz. En güzel örneklerini Savunma Sanayii’nde görüyoruz.”



'ANA POLİTİKAMIZ, YERLİLEŞTİRME’



Enerji sektöründe ana politikalarının ‘yerlileştirme’ olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, “Yerlileştirmenin iki önemli ayağı var. Bir yerli kaynakları azami ölçüde kullanmak. İki bu yerli kaynakları kullanırken onu faydalı işe çevirecek, enerjiye çevirecek ekipmanın da yerlileşmesi. Biz yerli kaynağı bulabiliriz. Petrol, gaz, su, rüzgar yerli kaynağımız. Güneş yerli kaynağımız. Ama onları elektrik enerjisine, işe dönüştürecek ekipman için biz yurtdışına bir bedel ödüyorsak o zaman teknoloji de bağımlı ülkeyiz demektir. Şimdi ikisini birden beraber geliştiriyoruz. Karadeniz’deki gaz keşfimizin sonra ardından Cudi Gabar’da petrol keşfimiz geldi. Bunların yanına şimdi artık milli teknolojilerle bu işleri ikinci ürünlere dönüştürecek bu alana gelmiş oldu” şeklinde konuştu.

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