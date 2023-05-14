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Bakan Dönmez, oyunu 2023 numaralı sandıkta kullandı

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#Fatih Dönmez#Eskişehir#Secim2023
Bakan Dönmez, oyunu 2023 numaralı sandıkta kullandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 14:04

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir 1'inci sıra milletvekili adayı Fatih Dönmez, oyunu Eti Maden İşletmeleri İlkokulu’ndaki 2023 numaralı sandıkta kullandı. Elektrik arz güvenliğiyle konusunda tüm tedbirlerin alındığını belirten Bakan Dönmez, “Özellikle oy atma ve sayım yerlerindeki elektrik arz güvenliğiyle ilgili hususları da yakinen takip ettik. Her türlü tedbirler alındı. An itibariyle bize intikal eden bir problem de gözükmüyor” dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti’den birinci sıra milletvekili adayı olduğu Eskişehir’de oyunu kullandı. Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi’ndeki Eti Maden İşletmeleri İlkokulu’na gelen Bakan Dönmez, burada partililer tarafından karşılandı. Okuldaki 2023 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giden Bakan Dönmez, sıranın kendisine gelmesini kuyrukta bekledi. Kimlik kontrolünün ardından oyunu kullanan Bakan Dönmez, Enerji Bakanlığı olarak tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Bakan Dönmez, oyunu 2023 numaralı sandıkta kullandı

Türkiye’de özellikle oy verme ve sayım yerlerindeki elektrik arz güvenliğiyle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını anlatan Bakan Dönmez, “Yüzyılın seçimi başladı. Öncelikle memleketimize hayırlı olsun. Eskişehir’imiz için hayırlı uğurlu olsun dileğinde bulunmak istiyorum. An itibariyle de bölgemizde Eskişehir’deki okullarda vatandaşımızın oldukça yoğun ilgisi var. Bu demokrasimiz açısından son derece sevindirici. Bildiğiniz gibi tabii seçim güvenliği konusunda Enerji Bakanlığı olarak da özellikle oy atma ve sayım yerlerindeki elektrik arz güvenliğiyle ilgili hususları da yakinen takip ettik. Her türlü tedbirler alındı. An itibariyle bize intikal eden bir problem de gözükmüyor. Bugün aynı zamanda biliyorsunuz Anneler Günü. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Böyle güzel bir günde seçimin olması da büyük güzel bir tesadüf, tevafuk olmuş oldu. Bu vesileyle onların da büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimizi de kutluyorum inşallah. Burada bugün Eti Maden İlköğretim Okulu'nda 2023 sıra numaralı sandıkta oyumuzu atmış olduk. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz yıl 2023. Ülkemizin ikinci yüzyılına girdiği bir yıl. Anlamlı oldu. İnşallah da uğurlu olur cümlemize, hepimize” dedi. 

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Bakan Dönmez, oyunu 2023 numaralı sandıkta kullandı

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#Fatih Dönmez#Eskişehir#Secim2023

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