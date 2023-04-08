Bakan Dönmez: O gazı karada yakacağız

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Zonguldak’ta bulunan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışanlarla iftar yaptı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin’in de eşlik ettiği yemeğin ardından konuşan Bakan Dönmez, 20 Nisan’ın dönüm noktası olacağını belirterek, "Enerji tarihimizde bir devrim yaşanacak. Bunların mimarı sizlersiniz. Biz sık sık gelip gitsek de yapılan çalışmalara sizlerden dinlesek de siz fiilen bu işi yaşıyorsunuz. Yaklaşık iki buçuk yıl önce Türkiye'nin en büyük keşfini gerçekleştirdiniz. Hatta sadece Türkiye'nin değil, o tarihte dünyadaki deniz altlarında, denizlerde yapılan en büyük keşfin altına imza atmış oldunuz. O günden bu zamana 960’ıncı günlerde falanız. Dünya tarihinde zorluk derecesi yüksek olmasına rağmen bu kadar kısa sürede bir projenin hayata geçirilmesi ilk defa olacak. Uzun müddette bu rekor belki kırılmayacak diye düşünüyoruz. Belki de kırarsa yine siz kıracaksınız. Ona inanıyoruz" dedi.

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'GEMİDE YAKTIK İNANMADILAR, BAKALIM KARADA İNANACAKLAR MI?'

Doğal gazın karada yanmasına çok kısa bir süre kaldığına işaret eden Bakan Dönmez, "İşleri toparlayacağız ve o gazı karada yakacağız. Birçok kişi gemide yanışını, yakılışını görmesine rağmen inanmak istemedi, inanmadılar. Bakalım karada yaktığımızda inanacaklar mı? Allah bilir. Çünkü bazı insanlar maalesef insanlar gözleri var göremiyor, kulakları var duymuyor. Ne yapsak boş ama sağduyulu insanımız, burada sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyor ve çok iyi de takdir ediyor" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE BAŞKASININ ÜRETTİĞİ GAZI ALAN ÜLKEYDİK'

Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’nde son kontrol ve devreye alma işlemlerinin yapıldığını belirten Dönmez, "İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Bu gazı vatandaşımızla buluşturacağız. Böylece bu yerli gazın üretimiyle birlikte değer zincirini üretimden tedarike kadar, son tüketiciye kadar tamamlamış olacağız. Daha önce başkasının ürettiği gazı alan ülkeydik. Şimdi artık milli kaynaklarımızdan milli kuruluşumuzun ürettiği gazı sisteme basacağız. İlk etapta belki ihtiyacımızın tamamını karşılamayacak. Ama yüzde yirmi beş, yüzde otuz mertebesinde ihtiyacımızı karşılayacak. Sık sık biz söylüyoruz. Türkiye'de meskenlerde, konutlarda kullanılan tamamını artık Karadeniz'deki bu rezervden bu kaynaktan karşılayabilir hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

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Yerli doğal gazın yeni keşiflerle birlikte iç ihtiyacı karşılama oranının artacağını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Yeni keşifler oldukça hiç şüphesiz iç ihtiyacı karşılama oranımız o oranda artmış olacak. Güçlü Türkiye idealimizin en somut projelerinden birisini inşallah hayata geçirmiş olacağız. Çocuklarımıza ve gençlerimize çok değerli bir varlığı başka bir ifadeyle çok değerli bir armağanı, hediyeyi onlara bırakmış olacağız. 20 Nisan'da açılışı yapacağız. İnşallah bu kaynağımızı da çocuklarımıza ve gençlerimize, başka bir ifadeyle geleceğimize emanet bırakmış olacağız."