Bakan Dönmez, Eskişehir'de oyunu kullandı

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Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için AK Parti'den milletvekili seçildiği Eskişehir'de oyunu kullandı. Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'ndeki Eti Maden İşletmeleri İlkokulu'na gelen Dönmez, burada partililerce karşılandı. Dönmez, kimlik kontrolünün ardından 2023 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK SÖZ KONUSU DEĞİL'

Daha sonra gazetecilere konuşan Dönmez, "Memleketimiz, şehrimiz ve vatanımız için hayırlı, uğurlu olsun. Sakin geçen bir seçim var. Tabii Türkiye, ilk kez ikinci tur seçimlerini tecrübe ediyor. Ama sonunda demokrasimiz kazanacak. Halkımız kazanacak. Ve sandıktan çıkana herkes saygı gösterecek. Öte yandan enerji ile ilgili olarak da seçimlerin yapıldığı okullarda, oyların sayılacağı noktalarda, seçim kurullarında da gerekli tedbirleri birinci turda olduğu gibi almıştık. An itibarı ile de herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Planladığımız gibi devam ediyor. Vatana, millete tekrar hayırlı olsun inşallah. Sandık numaramız 2023'tü inşallah uğurlu gelir. Geçtiğimiz seçimde de burada önde çıkmıştık. İnşallah bunda da öyle olur" dedi.

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