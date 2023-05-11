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Bakan Dönmez, baba ocağı Gölpazarı’nda partililerle bir araya geldi

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#Fatih Dönmez#Gölpazarı#Bilecik
Bakan Dönmez, baba ocağı Gölpazarı’nda partililerle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 19:06

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, baba ocağı Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarihi Taşhan’da partililerle bir araya geldi.

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Bakan Dönmez, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik’te ilk olarak Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt’te AK Partinin mitingine katıldı. Ardından baba ocağı Gölpazarı’na geçen Bakan Dönmez tarihi Taşhan’da AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda partililerle bir araya geldi.

Bakan Dönmez, baba ocağı Gölpazarı’nda partililerle bir araya geldi

İlçeye yapılacak olan TOKİ projesi çerçevesinde 100 ek daire sözü veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, burada milletvekili adayları Halil Eldemir ve Hüsnü Ersoy’a da hemşerilerinden destek sözü aldı. Bakan Dönmez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm dış güçlerin karalamalarına rağmen yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.

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#Fatih Dönmez#Gölpazarı#Bilecik

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