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Bakan Derya Yanık: 17 bin 534 TIR yardım indirdik

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#Derya Yanık#Aile Bakanlığı#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Bakan Derya Yanık: 17 bin 534 TIR yardım indirdik
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 12:49

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de açıklamalarda bulundu. Yanık, bakanlığın afet bölgesindeki hizmetlerine ilişkin detayları paylaştı

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Bakan Yanık'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Biz de hızlıca deprem bölgesinin dışından arkadaşlarımızı takviye ederek, aynı zamanda yönetici arkadaşlarımızı bölgedeki il müdürlerimize yardımcı olması için göndererek hızlıca sonuç aldık.

AFAD koordinasyonunda kimin ne yapması gerekiyorsa ilgili kuruluşları hareket geçirmiş ve vatandaşımızın ihtiyacını karşılamış olduk.

68 bağış depomuz var deprem bölgesinde. Yurt dışından gelen bağışlarımızı topladığımız, daha çok gümrük kapılarında olmak üzere 16 tane var. Toplamda 84 bağış depomuz var.

"SOSYAL MARKETLER KURDUK"

17 bin 534 TIR yardımı indirdik. Bu sadece bizim bakanlığımıza ait olan kısım. Bu yardımların vatandaşlara hızlıca ulaştırılması için çadır-konteyner kentlerin yakınlarında sosyal marketler kurduk.

Ulaşamayan depremzedeler için de 10 tane gezici market kurduk.

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#Derya Yanık#Aile Bakanlığı#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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