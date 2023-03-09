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Bakan Kasapoğlu duyurdu: 20 Şubat tarihine kadar olan yurt ücretleri iade ediliyor

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#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Mehmet Kasapoğlu#Yurt
Bakan Kasapoğlu duyurdu: 20 Şubat tarihine kadar olan yurt ücretleri iade ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 11:11

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlarda kalan ve 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin ücretlerinin iade edileceğini duyurdu

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bakanlığa bağlı yurtlarda kalan ve 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin ücretlerinin iade edileceğini duyurdu. Bakan Kasapoğlu ayrıca, 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan öğrencilerin ücret ödemeye devam edeceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini açıkladı.

Bakan Kasaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor.

20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir.

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#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Mehmet Kasapoğlu#Yurt

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