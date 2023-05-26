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Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin açıklama: Sığınmacı komisyonu kurulacak

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#Recep Tayyip Erdoğan#Bakan Çavuşoğlu#Biden
Bakan Çavuşoğlundan Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin açıklama: Sığınmacı komisyonu kurulacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 23:04

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların dönüşene ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Sığınmacıların seçimi tamamen domino etmesini doğru bulmuyorum. Bir plan çerçevesinde Suriyelileri göndereceğiz. Moskova'daki 4'lü zirvede Sığınmacı Komisyonu kurulması konusunda mutabakata varıldı. Suriyeliler Şam'ın kontrol ettiği yere gönderilecek" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'nin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SURİYELİ SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜ

Sığınmacıların seçimi tamamen domino etmesini doğru bulmuyorum. Bir plan çerçevesinde Suriyelileri göndereceğiz. Bizim seçim gündemimizin öncesinde de bu vardı, şimdi de var. Yeni göçmenlerin gelmemesi için yeni tedbirlerimizi aldık. Sınırın diğer tarafındaki mevcudiyetimiz nedeniyle göç baskısı azaldı. Terörden arındırılan yerlere göçmenlerin bir kısmı gönderildi. Geri gönderilecek göçmenler için altyapı hazırlanıyor. 240 bin konut tamamlandığında 1 milyon Suriyeli sığınmacı geri gönderilecek. Körfez ülkeleri buraya destek veriyor. Şu an Suriye rejimiyle de Arap Birliği ülkeleri diyalog başlattı. Rejimle de bizim 4'lü görüşmelerimiz sürüyor. Suriyeli göçmenlerin biz geri gönderilmesi konusunda kararlıyız. Bunun ırkçı bir anlayışla yapılmasını doğru bulmuyoruz. Ancak 3,7 milyon Suriyeli gönderilecek dersek bu da doğru olmaz. Türkiye hiçbir ülkeye kapılarını açıp da 'buyurun gelin' demez.

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SIĞINMACI KOMİSYONU KURULACAK

Moskova'daki 4'lü zirvede Sığınmacı Komisyonu kurulması konusunda mutabakata varıldı. Suriyeliler Şam'ın kontrol ettiği yere gönderilecek.

SİNAN OĞAN'IN DESTEĞİ

Sinan Oğan yüzde 5'in üzerinde oy aldı. İlkesel bir tutum sergilediğini düşünüyorum. O da göçmenlerin planlı şekilde geri dönüşünden yana. Terörle mücadele konusunda da aynı çizgideyiz. Sayın Oğan ile yarın Antalya'da ortak programlar yapacağız.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ANLAŞIR MI?

Biz bu süreci hep destekledik. Ermenistan için de süreç kolay değil. 30 yıldır işgal ettikleri toprakları geri vermeleri kolay olmadı. Kalıcı barış için toprak bütünlüğünün tanınması önemli. Kapsamlı barış anlaşmasının imzalanmasında fayda var. Gelişmeler Türkiye-Ermenistan ilişkilerini de etkiler. Atılacak her olumlu adım Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri de daha ileriye taşır olumlu anlamda.

HOLLANDA'DA BULUNAN ÇOCUK

Biz Türkiye'nin adı geçtiği için bilgi aldık. Çocuğun Türk vatandaşı olmadığı bilgisini verdiler. Daha detaylı bir bilgi vermediler. Tek bildiğimiz 13 yaşında Suriyeli bir çocuk olduğu.

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TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ HEDEFİ

Avrupa Birliği'nin (AB) siyasi kararları süreci donma noktasına getirdi. Vize serbestisinde önümüze çıkarılan zorluklar. AB ile angajmanımızda yavaşlama olduğu bir gerçek. Ben önümüzdeki süreçte AB'ye üyelik konusunda bir ilerleme beklemiyorum.

SEÇİME DIŞARIDAN MÜDAHALE İDDİASI

Recep Tayyip Erdoğan'ın değişmesini isteyen çok siyasetçi var. Biden'ın muhalefetle ilgili sözleri hala hafızalarda. Batı'nın muhalefeti önde çıkardığı anketleri de gördük.

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