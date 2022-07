Bakan Çavuşoğlu: Almanya'nın Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin propagandasına alet olmaması gerekiyor

Haberin Devamı

NATO'da iki müttefik ülkeyiz. Almanya Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. 2021'de ticaret hacmimiz 41 milyar doları yakaladı. Bu yıl 45, 2023'te 50 milyar dolar ticaret hacmine ulaşabiliriz. Terörle mücadeleye ilişkin bugün kaygılarımızı kendilerine aktardık. Son dönemlerde listelerini verdim. Almanya'da PKK faaliyetlerinde artış görüyoruz. Sembol ve paçavraları ile birlikte. Savunma sanayide kısıtlama devam ediyor. Müttefiklik anlayışına uygun olmadığını ilettik. İkili meseleleri ve bölgesel konuları mekanizmalarla birlikte ele alabilmeliyiz. Türkiye AB ilişkileri de masada. Türkiye olarak siyasi engellerin kaldırılmasını istiyoruz. AB'nin somut adımlar atması gerekiyor. Vize serbestisinin hayata geçmesi bizim haklı taleplerimizdir.



"TAHIL ANLAŞMASININ ATEŞKESE VESİLE OLMASINI İSTİYORUZ"



Ukrayna meselesinde sürekli yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler aktarıyorum. Çünkü işbirliğimiz bölgede çözüm için fark yaratabilir. İşbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Tahıl sevkiyatı ve savaş hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyoruz. Tahılın Karadeniz'den ihracı konusunda anlaşmanın iki ülke arasında ateşkese vesile olmasını istiyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.



YUNANİSTAN VE RUM KESİMİ'NİN PROPAGANDASI



Bölgesel konular içinde Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye var. Tahran'daki toplantı hakkında da bilgi verdim. Doğu Akdeniz ve Ege konusunda dengeli tutum istiyoruz. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi propagandasına alet olmaması gerekir. Son zamanlarda dengenin kaybolduğunu görüyoruz. İki tarafı dinlemek gerekiyor. AB üyesi diye bir tarafı doğru kabul edip diğer taraf Türkiye'nin söylediğini yanlış kabul etmek yakışmaz. Türkiye her türlü konuşmaktan yana. Avrupa'da ırkçılık ve İslam karşılığının artmasından endişe duyuyoruz. Bu konuda Almanya'yla işbirliğine hazırız. Avrupa'da ırkçılık ve İslam karşılığının artmasından endişe duyuyoruz. Bu konuda Almanya'yla işbirliğine hazırız.



BAERBOCK: TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ



"Açık sözlü bir görüşmemiz oldu" diyen Baerbock, şunları söyledi:



Farklı görüşlere sahip olsak bile nezaketten ibaret olmayan sözler sorumlu bir politika yürüttüğümüzü gösteriyor. İki ülke ilişkileri özel öneme sahip. Yeni ortaklıklar çok önemli. Enerji ihtiyacı çok büyük. Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması bizim için çok önemli. Suriyeli mültecilerle bir araya geleceğim. Türkiye'ye teşekkür borçluyuz. Bu kadar çok insanı kabul etmeniz çok etkileyici. 4 milyon mültecinin güvenle yaşamaları önemli. Biz de finansal olarak desteği sürdürmek istiyoruz. Yeni bir askeri çatışma insanlara acı yaratacaktır. İstikrarsızlık DAEŞ gibi örgütlere yarayacaktır. Görüşmede vurguladık, Türk halkı kendi güvenliğini sağlama hakkında sahip. Terör tehdidi olduğunu biliyoruz. AB ve Almanya'da PKK'yı terör örgütü olarak listeledi. Bazı münferit olaylara değinildi. Hangi sebep olursa olsun kundaklama örneğin cezalandırılır. Her hukuk devleti gibi Almanya'da takip eder.



"UKRAYNA'YI DESTEKELEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Lavrov da ifade etti. Rusya, Ukrayna'ya saldırarak kazanmak istiyor. İnsanlara saldırgan bir şekilde davranıyor. Kabullenemeyiz. Biz Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Kendi kaderini kendi belirleme müzakere edilemez. Türkiye Ukrayna yakın bağlara sahip. Dron temimi ile destek oldu Türkiye. Odesa limanından tahıl sevkiyatına başlanacak. Türkiye'nin sağladığı büyük bir başarı. Her gün sevkiyatın nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz. Odesa bombalandı. Türkiye, Karadeniz'de güvenliğe katkı sağlıyor. NATO ortağı olarak birbirimize destek olmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Bizi bölmek isteyenlere yarayan bir tartışma var. Atina'da da söyledim, gerginlikleri arttırmamalıyız.



"IRKÇILIK KONUSUNDA YENİ YAPILAR OLUŞTURDUK"



Bizim iç sınırlarımız yok, ortak dış sınırlarımız var. AB'nin bu sınırları önemli. Doğu Akdeniz konusundaki hususları tırmandırarak çözemeyiz. Müttefikler olarak sınırlarımıza saygı duymamız gerek. Siyasi olarak ayrılmamalıyız. Ortak temel, Avrupa Konseyi'ne sahibiz. Her din için geçerli, yeni Alman hükümeti anti İslamizm ve ırkçılık konusunda güvenlik konusunda emniyet memurları gibi ayrımcılıkla mücadele sorumluları gibi yeni yapılar oluşturduk. Hiçbir hükümet hatasız değil. Fakat haksızlığa uğrayan hakkını arayabilmeli. Avrupa Konseyi'nde 70 yıl önce temel oluşturuldu. Devlet tarafından haksızlığa uğrayanlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilmeli. Benim sorumluluğum, AİHM'nin kararlarının uygulanmasını sağlamak. Osman Kavala'nın tahliye edilmesi kararı da buna dahil. Bu konuları ifade etmek kolay değil. Birbirimizi dinlememiz lazım. Farklı görüşleri ele aldık. Dostluk yüzeysel sözler söylemek değil dürüst olmak önemli. Saygı önemli. Libya konusuna da değindik. Libya Konferansı'yla uluslararası bir süreç başlatılmaya çalışıldı. Basın toplantısı sonrası görüşmelerimiz sürecek.



Zor dönemlerde yapılan görüşmeler önemli. Herkes aynı kişilerle konuşamaz. Farklı görüşmeler sürdürmeliyiz. Türkiye'nin rolü BM ile birlikte başka ülke üstlenemezdi. Rusya'da bunu sorguluyordu. Türkiye'nin önemli katkısı oldu. Bu tür anlaşmalar hakkında konuşulduğunda tabi ki Rusya devlet başkanıyla da konuşulmalı. Savaş blokajlarla değil propaganda ile de sürdürülüyor. Sembolleri küçümsememeliyiz.



ÇAVUŞOĞLU: DAEŞ'LE MÜCADELE ETMEK İSTİYORSANIZ SAHAYA İNERSİNİZ



Suriye'de Türkiye olarak tüm terör örgütlerine karşı şehitler verdik. bugün tehdit oluşturuyorlar. Müttefiklerimizden beklentimiz, 'terör kaygılarını anlıyoruz' derken, sadece sözle değil katkı vermelerini bekleriz. DAEŞ'le mücadele etmek istiyorsanız sahaya inersiniz. YPG DAEŞ'le mücadele etmiyor. Yunanistan'ın geri itmelerini ölüme terk etmeleri AB sınırlarını korumak anlamına gelmez. Göz yummak insani değil. AİHM, Avrupa Konseyi ortak değerleri var. Ama sorunsuz bir ülke yok.



ÇAVUŞOĞLU'NDAN KAVALA TEPKİSİ



Kavala yorumları kendi yorumudur. Yunanistan'dan geldi, 14 yıldır uygulanmayan kararları anlatsa saygı duyardım. Türk azınlıkların hakları uygulanmıyor. Fransa'da 11 yıldır uygulanmayan haklar var. Norveç, çocuk haklarıyla ilgili AİHM kararları uygulanmıyor. Almanya'da AİHM kararı var. Hapishanede işkenceyle ilgili. 6 yıl önce alındı. 'Benim ülkemde uygulanmıyor' dese saygı duyarım.