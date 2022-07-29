Yunanistan'dan bir skandal çağrı da Almanya'ya! Türkiye'ye çirkin suçlama...

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün Yunanistan ve Türkiye'yi kapsayan resmi bir ziyarete başladı.

YİNE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

Alman bakan Baerbock, ilk durağı olan Atina ziyareti kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.



Buldukları her fırsatta Türkiye'ye yönelik asılsız suçlamalarda bulunan Yunan yetkililer yine şaşırtamadı ve Baerbock'un ziyareti sırasında da Türkiye'yi hedef aldı.

ŞİMDİ DE DENDİAS: TÜRKİYE'YE DENİZALTI SATIŞINI DURDURUN

Geçtiğimiz aylarda Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD kongresine seslenerek 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' çağrısında bulunmuştu.

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Bu kez de Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Alman bakana 'Türkiye'ye Alman yapımı denizaltıların satışını durdurun' çağrısında bulundu.



Yunan Gazetesi Kathimerini'de yer alan habere göre Dendias daha da ileri giderek Türkiye’yi 'Yunanistan’ı savaşla tehdit eden, Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal eden bir ülke' olarak tanımladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Dendias ve Miçotakis görüşmelerinin ardından yaptığı basın toplantılarında Türkiye ile Yunanistan’ın NATO’nun iki müttefik ülkesi olarak aralarındaki anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeleri gerektiğini vurguladı.

MİÇOTAKİS DE AYNISINI YAPMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası bir anda gerilmişti.

Miçotakis ABD kongresinde yaptığı açıklamada adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

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Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmişti.



Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, iki ülkeyi kapsayan turuna başlamadan önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortak olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye ve Almanya’nın başka hiçbir ülkenin olmadığı kadar birbirine bağlı olduğunu" belirtmişti.

Annalena Baerbock bugün akşam saatlerinde Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. İki bakanın görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.