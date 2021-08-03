Bakan Çavuşoğlu'na, Iraklı mevkidaşından 'geçmiş olsun' telefonu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün telefonda görüşmüştür. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, ülkemizde devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir" denildi.

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