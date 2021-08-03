MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Çavuşoğlu'na, Iraklı mevkidaşından 'geçmiş olsun' telefonu
GeriGündem Bakan Çavuşoğlu'na, Iraklı mevkidaşından 'geçmiş olsun' telefonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 19:00 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'na, Iraklı mevkidaşından 'geçmiş olsun' telefonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Çavuşoğlu'na, Iraklı mevkidaşından 'geçmiş olsun' telefonu

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'de devam eden yangınlar nedeniyle arayan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün telefonda görüşmüştür. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, ülkemizde devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir" denildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi