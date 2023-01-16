Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Çavuşoğlu mağdur edilen öğrenciyi aradı... “Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı tavrımız net”

Güncelleme Tarihi:

#Mevlüt Çavuşoğlu#İsveç#Profesör
Bakan Çavuşoğlu mağdur edilen öğrenciyi aradı... “Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı tavrımız net”
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 21:43

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsveçli profesörün staj başvurusunu reddettiği öğrenciyi aradı.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı tavrımız net! Zehra kızımızın bir İsveç üniversitesinde karşılaştığı olay, eğitimin siyasete alet edilmesinin kötü bir örneği. Telefonla görüşmemizde kendisini dirayeti ve vakarlı duruşu için tebrik ettim” ifadelerinde bulundu.

Mağdur edilen öğrenciyi arayan Çavuşoğlu telefon görüşmesi esnasında “Demokrasi ve insan haklarına önem verdiğini söyleyen ülkelerin bile bir öğrencinin geleceğine bağladığını gördük ve bundan da üzüntü duyduk” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mevlüt Çavuşoğlu#İsveç#Profesör

BAKMADAN GEÇME!

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması