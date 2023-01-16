Bakan Çavuşoğlu mağdur edilen öğrenciyi aradı... “Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı tavrımız net”

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı tavrımız net! Zehra kızımızın bir İsveç üniversitesinde karşılaştığı olay, eğitimin siyasete alet edilmesinin kötü bir örneği. Telefonla görüşmemizde kendisini dirayeti ve vakarlı duruşu için tebrik ettim” ifadelerinde bulundu.



Mağdur edilen öğrenciyi arayan Çavuşoğlu telefon görüşmesi esnasında “Demokrasi ve insan haklarına önem verdiğini söyleyen ülkelerin bile bir öğrencinin geleceğine bağladığını gördük ve bundan da üzüntü duyduk” diye konuştu.