Bakan Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Brüksel’de İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’yle Ukrayna’daki son gelişmeleri, karşılaştığımız güvenlik sınamalarını ve ilişkilerimizi değerlendirdik” dedi.