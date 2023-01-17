Bakan Çavuşoğlu, ABD'ye gidiyor

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la 18 Ocak 2023 tarihinde Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Washington'da ikili bir görüşme yapacaktır. Görüşmede, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Bakanımızın ziyareti kapsamında, ayrıca, Washington ve Houston'da düşünce kuruluşları temsilcileriyle ve vatandaşlarımızla bir araya gelmesi, Houston Başkonsolosluğumuzun yeni kançılarya ofisinin açılışını gerçekleştirmesi planlanmaktadır" denildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun, ziyaretinin son gününde ise New York'ta çeşitli temaslarda bulunacağı kaydedilerek, "Sayın Bakanımız bu çerçevede Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile bir görüşme gerçekleştirecektir. Öte yandan, Sayın Bakanımızın ziyareti öncesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland başkanlığındaki heyetler arasında 17 Ocak 2023 tarihinde Washington’da istişareler gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.