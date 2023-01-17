Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Çavuşoğlu, ABD'ye gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#ABD#Antony Blinken
Bakan Çavuşoğlu, ABDye gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 19:23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17-20 Ocak 2023 tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la 18 Ocak 2023 tarihinde Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Washington'da ikili bir görüşme yapacaktır. Görüşmede, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Bakanımızın ziyareti kapsamında, ayrıca, Washington ve Houston'da düşünce kuruluşları temsilcileriyle ve vatandaşlarımızla bir araya gelmesi, Houston Başkonsolosluğumuzun yeni kançılarya ofisinin açılışını gerçekleştirmesi planlanmaktadır" denildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun, ziyaretinin son gününde ise New York'ta çeşitli temaslarda bulunacağı kaydedilerek, "Sayın Bakanımız bu çerçevede Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile bir görüşme gerçekleştirecektir. Öte yandan, Sayın Bakanımızın ziyareti öncesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland başkanlığındaki heyetler arasında 17 Ocak 2023 tarihinde Washington’da istişareler gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#ABD#Antony Blinken

BAKMADAN GEÇME!

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI | 3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI? | '3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım'

#Şiveli Konuşma
Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey