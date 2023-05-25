Bakan Bozdağ: Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında tarihi reformlar gerçekleştirdik

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Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal medya hesabından kadın hakları ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yaptıkları reformlar hakkında bir paylaşım yaptı. Bakan Bozdağ, 2004 yılında anayasada yapılan değişiklikle kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu ve devletin bu eşitliği yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.



“KADINLARIMIZA YÖNELİK HAKSIZLIK, ADALETSİZLİK İÇEREN YASAKLARI TEK TEK KALDIRDIK”



Bozdağ, 2010 yılında anayasada yapılan değişikle devletin bu amaçla alacağı tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacağını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

“Hükme bağlayarak kadınlar lehine pozitif ayrımcılık ilkesini getirdik. Eğitim-öğretim, kamu hizmetlerine girme ve seçilme hakkı bakımından başörtülü

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kadınlarımıza yönelik haksızlık, adaletsizlik içeren yasakları tek tek kaldırdık. Ceza hukuku uygulamasında kadını birey yerine koyan büyük bir felsefe değişikliğini gerçekleştirerek makas değişikliği yaptık. 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bazı suçlar bakımından cezanın belirlenmesinde bir kriter olarak kullanılan ‘evli-bekar’ ayrımı ile ‘kadın-kız’ ayrımının kaldırılması, ‘karı’ kavramı yerine ‘eş’ kavramının kullanılması ve cinsiyet farklılığı nedeniyle ayrımcılık yapılmasının suç olarak düzenlenmesi sağlanmıştır. 765 sayılı Kanun'un 453. maddesinde yer alan yeni doğan çocuğun ‘haysiyet ve namusunu kurtarmak için’ öldürülmesi halinde beş seneden on seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılacağına yönelik hüküm kaldırılarak, bu eylemi gerçekleştirenlere ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası’ getirilmiştir."



“CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN CEZALARI BÜYÜK ÖLÇÜDE ARTIRILMIŞTIR”

Töre saikiyle kasten öldürme suçunun cezasını ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak belirlediklerini ifade eden Bozdağ, “765 sayılı mülga Kanun'da bu suçlar ‘Adabı umumiye ve nizamı aile aleyhinde cürümler’ başlığı altında düzenlenmişti. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ise ‘Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar’ başlığı altında düzenlenmiştir. Yine cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların cezaları büyük ölçüde artırılmıştır” ifadelerini kullandı.



“Şiddet mağduru kadınlara ücretsiz avukat görevlendirilmesi imkanı getirilmiştir”

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Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 8 Mart 2012 tarihinde kabul edilen 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un hayata geçirildiğini belirten Bozdağ, şu ifadelere yer verdi:

“8 Temmuz 2021 tarihinde yapılan kanun değişikliğiyle kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının ‘boşanılan eşe’ karşı işlenmesi hali nitelikli hal kapsamına alınmak suretiyle bu cezalarda arttırıma gidilmiştir. 12 Mayıs 2022 tarihinde yapılan yasal düzenlemeyle kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçlarının kadına karşı işlenmesi hali ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir. Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde tutuklama nedeni varsayılan suçlar arasına alınmıştır. Israrlı takip fiilleri Türk Ceza Kanunu’nda ilk defa ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Kamuoyunda tartışmalara neden olan ve kravat indirimi olarak anılan ‘iyi hal indirimi düzenlemesi’ tekrar gözden geçirilmiştir. Failin salt indirim almaya yönelik kılık kıyafetine özen gösterme, takım elbise giyme veya kravat takma gibi davranışları indirim nedeni olarak kabul edilemeyecektir. Şiddet mağduru kadınlara ücretsiz avukat görevlendirilmesi imkanı getirilmiştir.”