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Bakan Bozdağ ile Bakan Karaismailoğlu'ndan Diyarbakır'da açıklama

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#Diyarbakır#Deprem#Bekir Bozdağ
Bakan Bozdağ ile Bakan Karaismailoğlundan Diyarbakırda açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 11:40

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Diyarbakır’da hasar tespit çalışmaları sona erdi. Yıkık binaların tamamının enkazı kaldırıldı. 9 çadır kenti tekleştirmek adına bir adet büyük bir çadır kent kuruldu. Diyarbakır merkezde çadırda kalan vatandaşımız yok, tamamı sosyal tesislerde bulunuyor" dedi. Bozdağ ayrıca, "Depremzedeler adres değişikliği ve seçmen bilgilerinde düzeltme için 2 Nisan saat 17.00'ye kadar başvurabilir" uyarısında bulundu.

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İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Seçimler 14 Mayıs 2023’te yenilenecektir. Aziz milletimize teşekkür etmek istiyorum. Her vatandaşımız mücadeleye katkı verdi. Enkazların kaldırılması, imar süreçlerine destek oldular.

Diyarbakır’da hasar tespit çalışmaları sona erdi. Yıkık binaların tamamının enkazı kaldırıldı. 9 çadır kenti tekleştirmek adına bir adet büyük bir çadır kent kuruldu. Diyarbakır merkezde çadırda kalan vatandaşımız yok, tamamı sosyal tesislerde bulunuyor.

621 adet konteyner planladık gerekirse binin üzerine de çıkacağız.

SEÇMEN BİLGİLERİNDE DÜZELTME UYARISI

Seçimlerde vatandaşların oylarını kullanması, demokratik hakkını kullanarak oyunu vermesi kıymetlidir. Deprem nedeniyle bir miktar vatandaşımız başka illerde oylarını kullanacak. Vatandaşlarımızın seçmen listesinde yanlışlıklar varsa düzeltebilir. 2 Nisan saat 17:00’ye kadar düzeltme imkanı var. Deprem nedeniyle yer değiştiren vatandaşlarımızın da dikkat etmesi gerekiyor.

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Bazı vatandaşlarımız yer değiştirirsem devletin verdiği hakları kaybederim diye düşünüyor. Sahip olduğunuz haklar ne ise kaybolmamaktadır. Gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakan Bozdağ ile Bakan Karaismailoğlundan Diyarbakırda açıklama

İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Zor günler ardından olağanüstü durumlarla karşılaştık. Olağanüstü bir mücadele sergilendi. 300 bine yakın arkadaşımız yoğun mücadele veriyor. Konteynerlerdeki yaşama geçiş için de yoğun çalışma var. Bir taraftan yerleşimler başladı. Şehirleri eskisinden çok daha iyi hale getireceğiz. Milletimizle birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. Bir taraftan depremle mücadele ederken 81 ildeki çalışmalarımız da devam ediyor. Hizmet kervanına devam edeceğiz. Bizim büyük hedeflerimiz var.

Dün Irak Başbakanı Türkiye’deydi. Özellikle yeni bir ipek yolunun temelleri atılıyor. Basra Körfezi’ndeki limanında bağlanması ile önemli gelişmeler olacak. Türkiye üzerinden lojistik koridor oluşturulacak.

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#Diyarbakır#Deprem#Bekir Bozdağ

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