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Bakan Bozdağ: Adli sicil kaydı e-Devlet’ten silinecek

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#Bekir Bozdağ#Adalet Bakanı#E-Devlet
Bakan Bozdağ: Adli sicil kaydı e-Devlet’ten silinecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 07:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, adli sicil kayıtlarını sildirmek isteyen vatandaşların Ankara’ya gelme döneminin kapandığını ve bu işlemlerin e-Devlet üzerinden hızlı, kolay ve masrafsız yapılacağını açıkladı.

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ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, dün Hâkimevi’nde düzenlenen “Adli Sicil Bilgi Sistemi” tanıtım törenine katıldı. Bozdağ şu değerlendirmeleri yaptı: “Dört bir yadan adli sicil kaydını sildirmek için Ankara’ya gelme dönemi kapandı. Her vatandaş e-devlet üzerinden usule uygun başvurduğu zaman Adli Sicil Bilgi Sistemi’ne erişme ve kaydını öğrenme, alma ve oradaki kayıtların silinmesini, silinme şartları oluşursa talep etme hakkına sahip olacaktır.

BÜROKRASİ DEVRE DIŞI

Bürokrasi, kırtasiyecilik artık devre dışı. Tabii burada önemli bir başka şey var, o da şu, bazı sicil kayıtları da yasalarımız gereği belli süreler dolduktan sonra otomatik silmeye tabii. 30 yıl, 40 yıl neyse, her adli sicil kaydını gerektiren suçtan cezadan dolayı o süreler dolduğu zaman kaydın silinmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız bazen bunu unutuyor ama o sicil bir yerde onun karşısına geliyor ve onunla yüzleşmek durumunda kalıyor.

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208 BİN KAYIT İÇİN SİLME

Bugün devreye sokacağımız yeni uygulamada yasal sürelerin dolması üzerine vatandaşın talebi olmaksızın re’sen Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü’müz bu adli sicil kayıtlarını silecektir. Bugün 208 bin vatandaşımızın adli sicil kaydını otomatik, yeni düzen çerçevesinde silmiş olacağız” dedi.

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#Bekir Bozdağ#Adalet Bakanı#E-Devlet

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