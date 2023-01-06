Bakan Bozdağ: 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı değil 6 lideri idare edecek özel kalem müdürü arıyor

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bahçelievler Kongre Merkezi’nde “Avukatlar Buluşması” programı düzenlendi. Programa, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda avukat katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda kürsüye gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2023 yılı seçimlerine ve 6’lı masaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Etkinlik basına ayrılan sürenin dolmasıyla, soru-cevap şeklinde devam etti.



“YARGIDA BİRLİĞİNİ KİM TESİS ETTİ? 6’LI MASADAKİLER Mİ? CHP’NİN ZİHNİYETİ Mİ?”



Bakan Bozdağ programda yaptığı konuşmada, “Askeri yargıyı kim kaldırdı? Askeri Yargıtayı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesini kaldırarak yargıda birliği, hukuk devletinin gereği olarak kim tesis etti? Bu 6’lı masadakiler mi? CHP’nin zihniyeti mi? Bunların hepsi onların ürünü. Ama biz ne yaptık? Hukuk devletini gereğine uygun yargıda birliği hayata geçirdik. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu sadece vatana ihanet ile sınırlıydı, şimdi cumhurbaşkanının yaptığı her eylemden ve söylemden cezai sorumluluğu tam hale getirildi. Yargı denetimi sonuna kadar açık hale geldi” dedi.

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“BUNLAR TÜRKİYE’Yİ YÖNETECEK CUMHURBAŞKANI ADAYI DEĞİL, 6 LİDERİ İDARE EDECEK ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ARIYOR”



Konuşmasına 6’lı masanın uzun süren toplantılarını eleştirerek devam eden Bakan Bozdağ, “Bu memleketin meselelerini çözmek ve istişare kararı almak için bir yıl toplan toplan dağıl yapacaklarsa o zaman vay bu milletin haline. Diyorlar ki cumhurbaşkanı her ne karar alacaksa bizim imzamızla alacak. Bunlar Türkiye’yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı aramıyor. Kendilerine itaat edecek emir eri arıyor. Ama şimdi dün dinledikten sonra bunu değiştiriyorum. Bunlar, 6 tane lider Türkiye’yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayını değil 6 lideri idare edecek bir özel kalem müdürü arıyor. Bunlar imzalayacak, o gereğini yapacak” diye konuştu.

“6’LI MASANIN YAPTIĞI ‘ANAYASAYI AYAKLAR ALTINA ALIP TÜRKİYE’Yİ ÖYLE YÖNETECEĞİZ’ DEMEKTİR”



Bakan Bozdağ, “Peki anayasayı ne yapacak? Anayasa 104 yetkiyi kime vermiş? Yüzde 1 oy bile alamayan Türkiye’nin yönetimine çöksün diye mi vermiş? Yüzde 1’i bulmayan adam yüzde 51 ile oy almış cumhurbaşkanına emir ve talimat versin diye mi onları koymuş? Bu nedir? Çok açık ve net söylüyorum. ‘Biz, millet yetkiyi verirse anayasayı çiğneye çiğneye ayaklarımızın altına alacağız, Türkiye’yi öyle yöneteceğiz’ demektir. Bu anayasaya fiili bir darbedir” ifadelerini kullandı.



“TÜRK MİLLETİ, TOPLASAN BİR TAYYİP ERDOĞAN ETMEYEN BİRİLERİNE BU ÜLKEYİ EMANET ETMEZ”



Türk milletinin kararlarına da değinen Bakan Bozdağ, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü, dirayetli ve cesur bir lider ile yönetilen aziz Türk milleti 6’lı masanın etrafında toplanmış. Toplasan bir Tayyip Erdoğan etmeyen birilerine bu ülkeyi emanet etmez. Türk milleti 6’lı masanın ya da Biden’ın ya da ABD’nin ya da terör örgütlerinin ya da Türkiye’nin bağımsızlığı ve gücü, kudretinden rahatsız olan çevrelerin güdeceği birini cumhurbaşkanı değil, hiçbir vasfa seçmez. 6 masa, yüz masa, ABD’si, AB’si kim ne yaparsa yapsın milletin üstünde bir güç oluşturamayacak” şeklinde konuştu.