Son dakika... Davutoğlu'ndan 'cumhurbaşkanı' sözleri tartışma yarattı: Tam bir vesayet sistemi vadediyorlar

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dünkü 6'lı masa toplantısı sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Davutoğlu bu sabah katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanının imza yetkisine eş şekilde 6 liderin imza yetkisi olacağını söyledi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DAĞ: OLİGARŞİK YAPI HAYAL EDİYORLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Dağ sosyal medya hesabından "Belli ki 6’lı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor. 50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1’in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor" mesajını paylaştı.

AK PARTİLİ TUNÇ: TAM BİR VESAYET SİSTEMİ VADEDİYORLAR

AK Parti Grup başkanvekili Yılmaz Tunç ise "6’lı masa fiyasko! Tam bir vesayet sistemi vadediyorlar. Bu anlatılanın demokrasi ile bağdaşır bir yanı mı var. Yüzde 50’den fazla oy alan Cumhurbaşkanı millet iradesi yerine 0,1 oy alan parti başkanının emrinde olacakmış! Akıl, izan bunun neresinde?" ifadelerini kullandı.

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ÇELEBİ: TAM BİR KAOS DÜZENİ

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise, "Şaka gibi, tam bir kaos düzeni…" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE: KENDİLERİNE SEKRETER ARIYORLAR

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise "Davutoğlu’nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, ‘Şuraya kimi müdür yapalım?’ diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler. Türkiye’yi bu uçurumun kenarından alacağız" dedi.