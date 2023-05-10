Bakan Bilgin'den CNN Türk'e önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Bakan Bilgin, Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge programında gazeteciler Zafer Şahin ve İsmet Özçelik'in sorularını yanıtlıyor:



Dünkü toplu sözleşme çok önemli. Kamudaki işçilerin sözleşmeleri farklı tarihte bitenler vardı. Hepsi birlikte yapılıyor. Sözleşmede kamu işçilerinin bir kısmı asgari ücret düzeyinde ücret alıyordu. 8 bin 500 alanların maaşları brüt olarak 15 bin liraya çıkarıldı. Bunun üzerine yüzde 45 zam yapıldı. Medyada yanlış anlaşılmalar oldu. Sabah çiçeklerle ziyarete geldiler. Ben de teşekkür ediyorum. Toplu sözleşme düzeni ülkede işliyorsa demokrasi göstergeleri değerli bir durumdur. Kamu işçilerine, yer altında çalışan maden işçilerimiz var, bu ücretle ne kadar teşekkür etsek edemeyiz. Direğin tepesindeki enerji işçileri var. İşçilerimizi memnun eden bir sözleşme gerçekleştirdik. Onlara verilen ücreti fazla bulmak etik değil. Bunlar brüt rakamlar. Bazı yetersizlik sendromu yaşayan sendikalar var. Net memur maaşlarını koyup mukayese ediyorlar. Bu ahlaki değil. Daha erken yapacaktık deprem girdi araya. Şubat içerisinde çözecektik. Seçimle alakası yok. Yasal bir durum. Toplu sözleşme tarihleri vardır. Sosyal devletin temsilcisi olarak uzlaşma noktasına getiririz. Sayın Cumhurbaşkanımız da beklentinin üzerinde bir zam yaparak açıkladılar.

Haberin Devamı

Memurlarla yaptığımız sözleşmenin dönemleri var. Temmuz ayında bitiyor yasal olarak. Kamu çalışanlarıyla ilgili memur sendikalarımızla temmuzda oturacağız. Enflasyon farkını vereceğiz. Türkiye tarihinde ilk defa sayın cumhurbaşkanımızın uyguladığı refah payı var. Asla memurları işçilerden düşük seviyede maaş alma uygulaması yapmayız. Yüzde 14 civarında refah payı. Temmuzda memura enflasyon farkı artı refah payı vereceğiz. Biz kazanırsak demiyorum biz zaten kazanacağız.



