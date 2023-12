Son dakika haberi! Bakan Bak duyurdu: 2 bin 21 personel alınacak

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakanlığının faaliyet, hedef ve projelerini anlatan Bakan Bak, "Bakanlık olarak gençlerimizle ilgili bütün politika ve yaklaşımları gençlerle birlikte, onların beklentilerine ve taleplerine uygun biçimde belirliyoruz. Buradan hareketle gençlerimizin ihtiyaç duydukları her türlü desteğin devlet eli ile kendilerine sunulduğu Gençlik Merkezlerimizi 81 ilin tamamı ve pek çok ilçemizde gençlerle buluşturduk" dedi.



'GENÇLİK MERKEZLERİNİN FAALİYETLERİ'



Bugün sayısının 477’yi bulan gençlik merkezlerinde eğitimden istihdama, girişimcilikten yabancı dile, kodlamadan müziğe, spordan sanata her alanda ücretsiz eğitim ve atölyenin hizmet verdiğini kaydeden Bakan Bak, "Çok yakın zamanda hizmete alacağımız 10 Gençlik Merkeziyle de bu sayı 487’ye ulaşacak" diye konuştu.



'GENÇ OFİS SAYISI 351'E ULAŞTI'



2023 Aralık ayı itibarıyla Genç Ofis sayısının 351'e ulaştığını aktaran Bakan Bak, "Önümüzdeki yeni dönemde hedefimizde her ilçeye en az bir gençlik merkezi kazandırmak var. Ayrıca; kamplarımızın sayısını 2023 yılında 50'ye çıkardık. İçeriklerimizi belirlerken uzmanlarımızla birlikte yine gençlerimizin görüş ve önerileri bizlere yol gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.



'GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ'



Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte genç nüfusun tarıma olan ilgisini artırmaya ve sosyal imkanları güçlendirmeye yönelik, Genç Çiftçi projesini başlattıklarını duyuran Bakan Bak, "Gençlik merkezlerimiz, kamplarımız ve genç ofislerimiz aracılığıyla gençlerin tarım sektörüne olan ilgilerini desteklemek ve tarımsal faaliyetlere katılımlarını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve eğitimler düzenleyeceğiz" dedi.



'OKU, DÜŞÜN, UYGULA, NETİCELENDİR'



'Oku, düşün, uygula, neticelendir' şiarıyla gençlere yol gösterecek projeleri bir bir hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Bak, "Bizler de aynı şiarla gençlerimizin, girişimcilik ve kariyer planlarını destekleme yolunda pek çok çalışmayı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Onları yüreklendirmeye ve cesaretlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Çok yeni bir çevrim içi uygulaması olan GSB EDU'yu hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Bak, "Milyonlarca gencimiz çevrimiçi eğitimlerle, eğitimden sanata, spordan kariyere, teknolojiden tarihe pek çok alanda kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar" dedi.



'AİLE VE GENÇLİK FONU'



Gençlerin güçlendirilmesi, sosyal risklere karşı korunması ve girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını hatırlatan Bakan Bak, "Aile ve Gençlik Fonu; gençlerimizin sosyal ve ekonomik gereksinimlerini göz önünde bulunduran bir fondur. Bu fonla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte gençlerin girişimleri desteklenecek, mesleki gelişimlerine katkı sağlanacaktır" açıklamasında bulundu.



'TEKNOLOJİK CİHAZ VE İNTERNET DESTEĞİ'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan teknolojik cihaz ve internet desteği de bakanlığın tarafından gençlere sağlanacağını belirten Bakan Bak, "Bu kapsamda yükseköğrenimdeki gençlerimize yönelik bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayan hizmetimizi başlattık. Aynı zamanda gençlerimize operatör ayrımı olmaksızın aylık 10 GB olmak üzere toplamda 120 GB ücretsiz internet desteği vereceğiz" ifadesini kullandı.



'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'



Milli teknoloji hedeflerine ilişkin de Bakan Bak, şunları söyledi:



"Gençlerin gücü, enerjisi, hayali ile dalga dalga büyüyen Milli Teknoloji Hamlesine bütün imkânlarımızla omuz veriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın kıvılcımlarının TEKNOFEST Kuşağı'nın gözlerinde parladığını görüyoruz. Ülkemizin en büyük gücü olan genç nüfusun; teknolojinin üreticisi olmasıyla bu alanda dünyada daha fazla söz sahibi olacağız. Bu doğrultuda Bakanlık olarak gençlerimize algoritma, web, mobil uygulama geliştirme, robotik kodlama, yazılım gibi yenilikçi düşünme ve proje odaklı eğitimler veriyoruz. Gençlik merkezlerimiz adına TEKNOFEST 2023 finallerinde bir takımımız, yarıştığı kategoride birinci olurken, iki takımımız ikinci, iki takımımız üçüncü oldu. Bakanlığımız 2024 yılı faaliyetleriyle teknik alanlarda oluşturulan dip dalganın tarih, edebiyat, kültür- sanat gibi sosyal alanlarda da oluşmasını sağlayacağız."



'GENÇ NE SEVER? SEYAHAT SEVER'



'Genç ne sever?' sorusuyla yapılan faaliyetleri aktaran Bakan Bak, "Sinema diyen de oldu, konser de. Ya da tiyatrosuz asla dediler. Hepsini dinledik, dinlemeye devam ediyoruz. Ve gönüllerince sevdikleri etkinliklere ücretsiz olarak katılımlarını sağladık. Umarım çok güzel vakitler geçiriyorlardır. Çünkü gençlerimiz için bu etkinliklerimiz tam gaz devam edecek" duyurusunda bulundu.



'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE FAALİYETLERİ'



Bakan Bak, bağımlılıkla mücadele konusunda da, "Bakanlığımızın yürüttüğü faaliyetlerin tamamı gençlerin iyi oluş halini desteklemeye yönelik faaliyetlerdir ve bağımlılığı önlemede koruyucu misyona sahiptir. Gençlerimize ve gençlik çalışanlarımıza, bağımlılıkla mücadele konulu farkındalık eğitimleri, seminerler ve kamplar da düzenliyoruz. 81 ilde 400 psikolog alımı gerçekleştirdik" dedi.



'GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI'



Gençlerin hem bugünleri hem de yarınları adına kişisel ve sosyal gelişimlerine fayda sağlayacak ve iyi oluş hallerini destekleyecek gönüllülük çalışmalarında da gençlere alan açtıklarını aktaran Bakan Bak, "Gönüllü talebinde bulunan STK ve kurumlarla, gönüllü olmak isteyen gençleri bir araya getirdiğimiz gönüllüyüz biz platformunda kayıtlı gönüllü sayımız 362 bine ulaştı" dedi.



'YURTLAR VE KAPASİTELERİ'



Bakan Aşkın Bak, yurt kapasitelerine ilişkin de şu bilgileri paylaştı:



"81 il 266 ilçede, 956 bin 580 kapasiteli 840 öğrenci yurdumuzla gençlerimizin hizmetindeyiz. 2023 yılında Türkiye genelinde toplam 62 bin 506 yatak kapasiteli 60 adet yurt hizmete alındı. 2024 yılında ise Türkiye genelinde 106 bin 500 yatak kapasiteli 96 yurdumuzun yapım, ihale ve proje çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca deprem bölgesinde hızlı sonuç almak için; pratik, güvenilir, estetik ve çevreci bir model olması sebebiyle yapısal çelik öğrenci yurdu projelerimizi başlattık. Bu kapsamda 4 ilimizde 5 bin 980 yatak kapasiteli 6 yurdumuzun yapımı devam ediyor. 20 bin 230 kapasiteli 17 yurdumuzu öğrencilerimize kazandırmış olacağız. 2024 sonunda 1 milyon kapasiteye ulaşmış olacağız."



'YURTLARDA YAŞANAN ASANSÖR KAZALARI'



Bakan Bak, Aydın'da asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş ile ilgili, "Olay adli mercilere intikal etti. Bakanlığımız dahil tüm yetkili makamlar süreci hassasiyetle takip ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile yaptığımız protokol kapsamında da asansörlere yerleştirilen karekod ile kullanıcılarımız artık asansör takip sistemi (ASTAK) üzerinden asansörlerin periyodik kontrollerini takip edebiliyor" dedi. Bakan Bak, yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme hizmetinden ücretsiz olarak yararlandığını da hatırlattı.



'BURS VE KREDİ'



Bakan Bak, burslar ve kredilere ilişkin de, "Ülkemizde 2004 yılından beri müracaat eden tüm öğrencilere kredi, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ise burs veriliyor. 913 bin 964 öğrencimiz kredi, 593 bin 40 öğrencimiz burs olmak üzere toplam 1 milyon 507 bin 4 öğrencimize öğrenim hayatında ekonomik destek sağlıyoruz. Burs ve kredi miktarlarımızı; lisans öğrencileri için 2 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 4 bin TL, doktora öğrencileri için 6 bin TL olarak güncelledik" bilgisini paylaştı.



'YENİ PERSONEL ALINCAK'



Bakan Aşkın Bak, önlerindeki süreçte 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Bakan Bak, bakanlığın diğer çalışmalarına ilişkin de şunları söyledi:



"Türk sporunu yükseltmek, güçlendirmek, geliştirmek adına katkı ve destekleriyle etkin rol oynayan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, fiziksel altyapısı ve uygulama prensipleriyle evrensel tasarımlı spor alanlarının yaygınlaşması ilkesinden hareketle, özel gereksinimi olan bireylere ve ilgili kuruluşlara mevzuat kapsamında mali katkı sağlıyor. Tüm bu hizmetlerin sunulmasının karşısındaki en önemli tehdit yasa dışı bahis aktörleridir. Bilindiği üzere, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın ruhsat vermediği kişi veya kişiler tarafından spor müsabakalarına dayalı olarak oynatılan tüm bahis oyunları yasa dışı bahistir."



'YASADIŞI BAHİS'



Yasa dışı bahis oyunlarına ilişkin cezai yaptırımlarından da bahseden Bakan Bak, "Cezai yaptırımlar ve teknik takipteki imkanların artırılmasına ek olarak, yasa dışı bahisle etkin ve kararlı mücadele prensibi çerçevesinde, yasal bahis oyunlarında ikramiye dağıtım oranının 5602 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle yüzde 83'e çıkarılması, yasa dışı bahise vurulmuş en büyük darbe olmuştur. Bu illegal yapılar vergisiz, yetkisiz ve sınırsız olarak hem kamunun büyük bir gelirden mahrum kalmasına hem de vatandaşlarımızın maddi ve manevi yıkımına sebebiyet vermektedirler" dedi. Bakan Aşkın Bak, bakanlık olarak yasa dışı bahisle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini aktardı.



'2024 YILINI HAREKETLİLİK YILI İLAN EDİYORUZ'



Bakan Aşkın Bak, yeni hedeflerine ilişkin, "2024 hedefimizde daha çok hareket eden, daha çok spor yapan, daha hareketli bir Türkiye var. Bu hedef doğrultusunda; toplumumuzun tümünün gelişimini ve hareketini sağlamak amacıyla 2024 yılını Hareketlilik Yılı ilan ediyoruz" dedi.



Bakan Bak ayrıca; bağımlılıklarla, obeziteyle mücadelede en etkili unsur olarak kabul edilen ve aynı zamanda etkin bir koruyucu sağlık unsuru olan sporu, 2024’te toplum temeline yaymayı ve bir yaşam prensibi haline getirmeyi hedeflediklerini aktardı.



'ANKARA'YA YENİ STADYUM'



Bakan Aşkın Bak, 45 bin seyirci kapasiteli, spor salonları ve sosyal alanlarıyla yaşayan bir tesis olarak tasarlanan Ankara Stadyumu'nun yapımının hızla devam ettiğini açıkladı. Bakan Bak, devam eden projelere ilişkin de, "Büyük projemiz olan İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi yapımında da sona gelindi. Orası da bütüncül bir spor alanı olarak tasarlandı. İçerisinde 124 odalı bir kamp eğitim merkezi bulunuyor. Ayrıca 10 bin kişilik spor salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu yer alıyor. Bunun yanında yılda 8 binden fazla müsabakanın yapılacağı 3 adet altyapı salonu var. 22 bin metrekare yeşil alana sahip olan bu tesis; basketbol lisesi, basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, mescidi, alışveriş, konser ve yeme-içme alanlarıyla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak ülke sporuna hizmet verecek." diye konuştu.



'TÜRKİYE ARTIK VOLEYBOLUN MARKA ÜLKESİDİR'



Türkiye'nin voleybolda marka ülke olduğunu dile getiren Bakan Bak, "FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Türk finali yaşandı. Eczacıbaşı ve Vakıfbank Spor Kulüplerimizi bize yaşattıkları bu gurur için bir kez daha tebrik ediyorum. Şampiyonluğu kazanan Eczacıbaşı'nı ayrıca tebrik ediyorum. Türkiye artık voleybolun marka ülkesidir. Bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu.



'SPORDA ŞİDDET'



Bakan Bak, geçen haftalarda Ankaragücü-Rizespor maçında yaşanan olaya ilişkin de şöyle dedi:



"Elim hadiseden duyduğumuz üzüntüyü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Olay artık adli makamlara intikal etmiştir. Ben tarafları sağduyuya davet ediyorum. Şiddetin hiçbir alanda kabul edilebilir bir yanı yoktur. Biz sporun mayasını oluşturan dostluk, barış ve centilmenlik ruhunu korumaya ve bütün çalışmalarımızı da bu temel üzerine bina etmeye devam edeceğiz."