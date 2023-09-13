Kaçak göçle mücadele... Bakan Yerlikaya yeni uygulamayı anlattı: İstanbul'da başladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele ve düzensiz göç konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, tehdit nereden geliyorsa, 1 terörist varsa kaynağından etkisiz hale getiriyoruz.

40 yıldır sorunlarımızın başında yer alan terör bitme noktasına geldi. Bir daha terör nedeniyle tek bir kulübemiz dahi kalmayacaktır.

Terörü ve terörizme karşı mücadeleyi bir politika olarak kesintisiz sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz.

İçişleri Bakanlığı olarak biz içeride Savunma Bakanlığı sınır hattı ve ötesinde, MİT istihbarat ile uyum içinde amansız bir mücadele veriyoruz.

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258 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröre karşı İHA'larımızla SİHA'larımız 15640 saat gerçekleştirdi. 41 bin 66 kırsal bölgede operasyon gerçekleştirildi. Bunların 20'si büyük operasyon 137'si orta operasyon.Son 90 günde 43 bin 90 operasyon düzenledik.258 terörist etkisiz hale getirildi. Sol terör örgütlerine karşı 71 terör operasyonu yapıldı. 34'ü bombalı olmak üzere 44 eylem önlendi.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız.

Uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Hepsinin tepesine çöküp adalete teslim edeceğiz.

Son 90 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik 92 operasyonda 1767 kişi gözaltına alındı.

Tüm asayiş olaylarına baktığımızda ekiplerimiz her 10 olaydan 9'unu aydınlatmıştır.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin acısını beraber yaşadık. 120 bin kilometrekarelik alandaki büyük iki depremden 14 milyon insanımız etkilendi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

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Depremin 645 bin kurulu çadırda 2 buçuk milyon vatandaşa düzen sağladık. 1 milyon 188 bin 218 kişiyi tesislerimizde ağırladık. Geçici barınma hizmetlerimiz artık konteyner kentlerde ve kira yardımı halinde sürüyor. Konteynerlardaki yaşam standartlarını yükseltmek için bir evde olması gereken malzemeleri temin ediyoruz.

327 bin 278 haneye 6 milyar 276 milyon lira kira yardımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'mızın deprem bölgesinde görev yapan öğretmenler için talep edilen 11 bin konteynerın kurulumu tamamlandı.

Acil yıkılacak ve yıkık 64 bin 121 bina enkazı kaldırıldı. 79711 ağır hasarlı binanın enkazı kaldırıldı.

Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile halkımızla el ele vererek tüm imkanlarımızı seferber ettik.

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Geçmişten günümüze göçün sebepleri hep aynı. Düzenli göçmen ve düzensiz göçmen kavramı karşımıza çıkıyor. Kanunlarımıza uygun olarak ülkemize girişi çıkışı belli olanlar düzenli göçmen sayılıyor. 4.797.593 düzenli göçmen bulunuyor.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE YENİ SİSTEM: İSTANBUL PİLOT BÖLGE

Yakalama süreci le ilgili artık yeni bir sistem uyguluyoruz. Pilot bölge olarak seçilen İstanbul'da başlatılan mobil göç noktası adı verilen araçlar kullanılıyor. Güvenlik güçlerimiz bir yabancıya kimliğini soruyor, kimliğini ibraz edemiyorsa görevlimiz onu mobil göç noktasına davet ediyor. Göç uzmanlarımızla hem parmak izi sorgulaması yapılıyor hem de göçnet veri tabanından gerekli kontrolleri sağlanıyor. Düzensiz göçmen olduğu ortaya çıkıyorsa kolluk kuvvetlerimizce geri gönderme merkezine gönderiliyor. Pilot bölge olan İstanbul'da 20 aracımız farklı noktalarda çalışmalarını yürütüyor. Ekim sonunda bu hizmet 150 araçla 30 şehirde sahada olacaktır.

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75 BİN 442 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ülkemize yasal yollarla gelip yasal süre içinde çıkmayanlara düzensiz göçmen diyoruz. Operasyonlarla son 90 günde 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandı 32 bin 563'ü sınır dışı edildi. Geri kalanların işlemi devam ediyor. 207 şüpheli için adli kontrol kararı verildi. 43'ü tutuklandı. 89.396 yabancı ülkemizden ayrıldı. 59.145 kişinin sınırdan girişleri engellendi.

Irkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz.