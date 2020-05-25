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DHA
Haber Giriş: 25.05.2020 - 23:07,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: 'Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum'

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Bakan Albayrak: 'Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum'
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

 

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