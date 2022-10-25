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Bakan Akar’dan İngiltere Savunma Bakanı Wallace’ye kutlama

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#Hulusi Akar#Ben Wallace#Tebrik
Bakan Akar’dan İngiltere Savunma Bakanı Wallace’ye kutlama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 19:45

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanlığı'na yeniden atanan Ben Wallace’yi tebrik etti.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Akar, İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak tarafından yeniden Savunma Bakanlığına atanmasından dolayı Wallace’ye kutlama mesajı gönderdi.

Bu arada Milli Savunma Bakanı Akar’ın, resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelecek İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile yarın bir araya gelmesi bekleniyor. Akar, 6-7 Ekim’de Londra’yı ziyaret etmiş, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya gelmişti. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştu. Yarın İstanbul’da yapılacak görüşmenin Londra’daki toplantının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

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#Hulusi Akar#Ben Wallace#Tebrik

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