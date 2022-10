Son dakika... Tarihi sosyal konut projesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etap 2 yıl içinde tamamlanacak

Haberin Devamı

İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara’da 2 bin 171, Kırşehir’de 458, Yozgat’ta 141, Konya’da 206, Kahramanmaraş’ta 210, Diyarbakır’da 158, Elazığ’da 88, Tunceli’de 118, Erzurum’da 158, Amasya’da 87, Bolu’da 206, Zonguldak’ta 595, Afyonkarahisar’da 364, Uşak’ta 158, Manisa’da 78, Aydın’da 265, ve Muğla’da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun ilk temelleri atıldı.



17 İLDE 5 BİN 615 KONUTUN TEMELLERİ EŞ ZAMANLI ATILDI



Tarihi sosyal konut projesinde 17 ilde 5 bin 615 konutun temelleri eş zamanlı atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Atma töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bugün Sincan bir başka güzel. Ankara bir başka güzel. Video konferansla şu andaki toplantıyı izleyen takip eden tüm vatandaşlarıma Ankara'dan selamlar, sevgiler...

Bugün Gazi Başkentimiz Ankara'nın güzel ilçesi Sincan'da ülkemizin en büyük konut, işyeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreni vesilesiyle birlikteyiz. Türkiye ikinci dünya savaşı sonrası plansız, programsız ve oldukça hızlı şehirleşme sürecine girmiştir. Köylerden ilçe ve il merkezlerine büyük şehirlere yönelen göçü yönetecek vizyon olmayınca sağlıksız yerleşim alanları ortaya çıkmıştır.



Her tür depremde hep yüreklerimiz ağzımıza geldi. Nice kardeşlerimizi kaybettik, sağlıksız yapılaşmayla. Her deprem, sel ve heyelan bu gerçeği yüzümüze çarpmıştır. İzmir'de Malatya, Elazığ'da yaşadık. 1999 depreminin arından bu doğrultuda bazı adımlar atılmışsa da ekonomik ve konforlu konut arzı yeteri kadar sunulamamıştır. Hükümete geldiğimizde TOKİ vasıtasıyla inşa edilmiş konut sayısı 43 bindi. Biz bugün bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Nereden nereye...

26 bin sosyal tesis inşa ettik. Başlattığımız son kampanyayla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri de hızla ilerliyor. Kentsel dönüşümle üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır. 60 bin konutluk Esenler'de kentsel dönüşüm projesinin teslim töreninde heyecan ve sevince ortak olduk.

Büyük konut atılımı ve kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaşması özel sektörü harekete geçirmiştir. 28,5 milyon konutun 13,5 milyonun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz.



Dünyadaki gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan hiçbir ekonomik ölçüyle kıyaslanamayacak artışlar vatandaşları mağdur etti. Kirada fırsatçılar ev sahiplerine bakın dolaşma başladı. Ev sahipleri kiracılarına zulmetti. Yüksek kiralar uyguladı. Kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken arzdaki artışı temin edecek çalışmaları başlattık. 2019'da 50 bin bir sonraki yılda 100 bin haneyi kapsayan iki ayrı sosyal konut projesine milletimizin gösterdiği ilgiden de aldığımız cesaretle en büyük kampanyayı planladık. 500 bin konut 250 bin arsa, 50 bin işyeri kampanyamız bu hazırlığın neticesidir. Arsa sayısını 1 milyona çıkardık.

"VATANDAŞLARIMIZIN DUASINA TALİBİZ"

TOKİ desteğiyle kendi evini yapmak isteyen vatandaşlarımızı bu kampanyaya dahil ettik. Altyapıyı biz yapacağız, konutu vatandaş yapacak. TOKİ'nin kendilerine sunduğu imkanlarla ev sahibi olmuş milyonlarca vatandaşımız var. En büyük mükafat bu vatandaşlardan aldığımız duadır. Yeni kampanyamızın temelini atarken vatandaşlarımızın duasına talibiz.



Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması ne kadar doğru iş yaptığımızın göstergesidir. Konut ve arsalar hizmete girdiğinde 6 milyon vatandaş daha huzurlu yuvasına kavuşmuş, yarım milyona yakın vatandaşın istihdam edileceği iş yerleri faaliyete geçmiş olacaktır.

Temelini attığımız ilk etap 5615 konut Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyon, Diyarbakır, uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Tunceli, Elazığ illerimizi kapsıyor. Hazırlıklar tamamlandıkça temelleri ısa sürede de 81 il ve ilçelerimizin tamamında yaygınlaştıracağız.

"YALAN YOK, NE DEDİYSEK O"

900 milyar liralık yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacaktır. 250 bin konutluk ilk etabı 2028'e kadar da 500 bin konutun hepsini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yalan yok, ne dediysek o.



Depremle sarsılan şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı konut inşa ederek nasıl en kısa sürede konutlarına kavuşturduysak bu projeyi de hayata geçireceğiz. Ülkemizin yönetimine talip olarak yola çıkarken Türkiye'de artı hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Hamdolsun 20 yılda her alanda ülkemize asırlık hizmet kazandırarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. İllerimizin ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık. Bunu iddia ile söylüyoruz.

Nereden nereye... Eski hastanelerin halini düşünün. Şimdi şehir hastanelerine gittiğimizde konfor ortada. Odalar pırıl pırıl. Bay Kemal'in SSK genel müdürü olduğu zaman ah ah, hastanelerin hali ortadaydı. 7 ay var, 7 ay sonra sandığa gideceğiz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok, yola devam. Vatandaşlarımızdan isteyen konut, arsa, iş yeri alarak bu atılıma ortak olabilecek. Altyapı ve imarı hazırlanmış inşaata hazır arsalar bu atılımı farklı kılıyor. TOKİ'nin konutlarından alamayanlar TOKİ desteğiyle bu arsalarda kendi evini yapabilecek.

"DEPREM GERÇEĞİNİ ASLA UNUTMUYORUZ"

Dikey değil, yatay mimari. Yeni projelerimizi sadece konut ihtiyacını değil çağın gerektirdiği yeni imkanları da insanlarımızın hizmetine sunacak anlayışla yapıyoruz. Tasarruf yapan biriktiren vatandaşlarımızı mecburiyetten değil, mutluluk içinde yaşayacakları yuvalara kavuşturmak istiyoruz. Hiç şüphesiz yaptığımız çalışmalarda deprem gerçeğini asla unutmuyoruz. Bu projelerle tüm insani ihtiyacıyla adeta kendi kendine yeterli küçük şehirler kuruyoruz. Yeni projelerimizi de mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak şekilde planlıyoruz.



Bizim ruhumuzdaki hayalimizdeki o evleri Necip Fazıl şöyle anlatıyor. Bir köşemde anneannem, dalgın, kuran okurdu, karşısında annem sessiz, gergef dokurdu. Semaverde huzuru besteleyen bir şarkı. Çam kokulu tahtalar, gıcır gıcır silinmiş, sular cömert temizlik imandandır bilinmiş, komşuya hatır soran sıra sıra terlikler... Biz bu kültürü yaşatacak projeler yapmaya özen gösteriyoruz.

Emekli kardeşlerimiz buralarda hak ettikleri sevgi ve saygıyı iliklerine kadar hissedecek. Gençler bu mahallelerde özgüven kazanacaksınız.



Ülkemizi kuzeyinden güneyine doğusundan batısına tüm şehirleriyle külliye, cami, han, hamam ve meydanlarımızla Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor. 10 yıl önce 6,5 milyon yapıyı içeren kentsel dönüşüm hamlesini bu anlayışla başlatmıştık. Hedefimizin yarısını dönüştürerek milyonlarca insanımızın can ve mal güvenliğini sağladığımız şu günlerde milletimiz kazanacaksa biz her türlü bedeli göz önüne alarak ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Şehirlerimiz konutlarıyla değil, maziden atiye tüm zenginliğini koruyarak geliştiriyoruz. Ecdad yadigarı eserlerimizi hayatın içine katıyoruz.



'HER YAŞTAN İNSANIMIZA YENİ NEFES ALANLARI AÇIYORUZ'

Ülkemizin 450 ayrı noktasında yürüttüğümüz millet bahçeleri projeleriyle her yaştan insanımıza yeni nefes alanları açıyoruz. Bunların hepsi şehircilik alanında yaptığımız çalışmalar. Eğitim, sağlık, ulaştırma, sanayi, tarımda durum aynı. CHP'ye bir sorun, siz ne yaptınız ya. Bir sorun. Ziya Paşa diyor ki, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Güvenlik, savunma, adalette durum aynı. İHA, SİHA, Akıncılarımız var mı?



Cari fazla ile büyümede durum aynı. Her alanda ülkemizi asırlık hizmet ve eserlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık. Göreve geldiğimizde 76 üniversite vardı. 81 ilin tamamında 208 üniversite var. Üniversite olmayan ilimiz yok.Türkiye'yi ekonomik bakımdan geliştirecek programı hazırlığı olan siyasi kadro biziz. 28'inde Türkiye Yüzyılı'nı Ankara Kapalı Spor Salonu'nda açıklıyorum. 2023'te milletimizin desteğini tekrar alarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdüreceğiz.