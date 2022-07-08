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Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti

#Milli Savunma Bakanlığı#TSK#Süleyman Şah Türbesi
Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Süleyman Şah Türbesini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gaziantep’e geldi. Havalimanında Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6’ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile sınır hattına geçti.

Suriye sınırı boyunca alınan fiziki güvenlik tedbirlerini helikopterle havadan inceleyen Bakan Akar, daha sonra Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu ile 8’nci Hudut Bölük Komutanlığına gitti. Son dönemde Suriye’nin kuzeyinde artan terör saldırılarına ilişkin bilgi alan, sınır hattında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyen ve talimatlar veren Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla türbeyi ziyaret ederek dua da etti. Ziyaretinin sonunda Bakan Akar öptüğü Türk bayrağını karakol komutanına emanet etti.

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8’inci Hudut Bölük Komutanlığında Mehmetçik ile bayramlaşan Bakan Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesinin Suriye sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

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#Milli Savunma Bakanlığı#TSK#Süleyman Şah Türbesi

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