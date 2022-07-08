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Bakan Kirişci: Çay üreticilerimize budama tazminatı ödemesi başladı

#Vahit Kirişci#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Çay
Bakan Kirişci: Çay üreticilerimize budama tazminatı ödemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bugün itibariyle 185 bin 241 çay üreticimize 749 milyon 488 bin 735 TL budama tazminatı ödemesi başladı" dedi.

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Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaliteli çay yaprağı temini amacıyla bu yıl yeniden başlatılan 1/7 oranında verim budamasına tabi tutulan ruhsatlı çay alanlarında, budamadan doğan gelir kaybının telafisi için dekara 7 bin 35 TL ödeme yapılmasına dair düzenleme yapıldı. Bugün itibariyle 185 bin 241 çay üreticimize 749 milyon 488 bin 735 TL budama tazminatı ödemesi başladı" ifadelerini kaydetti. 

Bakan Kirişci Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Çay üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

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#Vahit Kirişci#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Çay

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