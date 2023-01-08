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Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Donanma Komutanlığı'na ziyaret

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#Hulusi Akar#Donanma Komutanlığı#TSK
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 22:30

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na geldi. Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız tarafından karşılanan Bakan Akar, onur kıtasını selamladı. Daha sonra Donanma Komutanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Akar, talimatlar verdi. Akar, beraberindeki komutanlarla inceleme ve denetlemelerde bulundu. 

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#Hulusi Akar#Donanma Komutanlığı#TSK

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