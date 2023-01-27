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Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi MSÜ’de

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#Hulusi Akar#TSK#Milli Savunma Üniversitesi
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi MSÜ’de
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 20:41

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Milli Savunma Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve değerlendirme toplantısına katıldı.

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Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) geldi. MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu tarafından karşılanan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Milli Savunma Üniversitesinin eğitim-öğretim ve değerlendirme toplantısına katıldı. Faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar, talimatlar verdi.

 

 

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#Hulusi Akar#TSK#Milli Savunma Üniversitesi

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