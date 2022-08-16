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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

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#Bakan Akar#Reznikov#Ukrayna
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 13:21

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna’daki son durum ile tahıl sevkiyatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

Ayrıca, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan gelişmelerden ve Müşterek Koordinasyon Merkezindeki işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet de ifade edildi.

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#Bakan Akar#Reznikov#Ukrayna

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