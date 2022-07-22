Tahıl sevkiyatı nasıl gerçekleşecek? Bakan Akar CNN TÜRK'te açıkladı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl taşınmasına ilişkin anlaşma sonrası müzakerelerin başladığı İstanbul Kalender Kasrı'nda CNN Türk'ten Uğur Önver'in sorularını yanıtladı.

Gözden Kaçmasın Tahıl koridoru için tarihi imza İstanbul'da atıldı Haberi Görüntüle

İşte Akar'ın açıklamalarından satır başları:



Birincisi, özetlemek gerekirse zorlu ve uzun bir süreçti. Çok taraflı olması görüşmeleri uzattı. Arkadaşlarımız yoğun çalışma yaptılar. Sonuçta bu noktaya geldik. Dünyadaki tahıl arzına baktığımızda 3'te 1'ini Rusya ve Ukrayna sağlıyor. Gıda üretimi konusunda önemli rolü var. Çatışmadan dolayı Ukrayna'dan engellenmesiyle küresel gıda krizi çıktı. Bu sorunun çözülmesi açlık ve güvenlik sorununu gidermesi açısından çok önemli.

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25 milyon ton tahıldan bahsediyoruz. Deniz yoluyla emniyetli şekilde nakli koridor ihtiyacı söz konusu. Ateşkesin sağlanmasını istememize rağmen kısa sürede sağlanmayacağı açık gerçek. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Putin ve Zelenski ile görüşmesi inisiyatif alması söz konusu oldu. Bu çalışmayla ilgili arkadaşlarımız fedakarca çalıştılar. Dışişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürdük. İlk olarak bir kırmızı hat tesisine ihtiyaç olduğunu ortaya koyduk. Görüşmeler sırasında dile getirdik ve mutabık kaldık.

Görüş alışverişini sürdürdüler. BM'den bir temsilcinin katılmasıyla sağlıklı bir şekilde olması sağlandı. Biz 1 Haziran'da başladık çalışmalara. 7 Haziran'la birlikte Ukrayna Savunma Bakanı ve Altyapı Bakanı ile konuşmaları tamamladık. Heyetler arası toplantı yapıldı Moskova'da. Bir geminin serbest bırakıldığını Rus muhataplarımız iletti. 13 Temmuz'da burada Rus, Ukrayna ve Türk askeri heyetleri BM'nin katılımıyla toplantı gerçekleşti. Bugün, hem Rus muhatabımız hem Ukrayna muhatabımızla imzalama imkanı bulduk. Diğer muhataplarımızın da olumlu katkıları oldu. Onlara da teşekkür ediyorum.

TAHIL SEVKİYATI NASIL İŞLEYECEK?



Bizim Ukrayna limanlarında 3 limanımız ve 3 gemimiz var. Biri vinç gemisi. Koordinasyon merkezine ihtiyaç olduğuna karar verilmişti. Bugün ön toplantıda söyleyeceğiz ve süratle seçtikleri personeli merkeze göndermelerini bekliyoruz. Ukrayna limanlarından emniyetli şekilde giriş çıkışlarını takip edeceğiz. Müşterek bir koordinasyon merkezi olacağı için rota belirleyeceğiz. İntikali mümkün olacak. İnsani maksatlı bir faaliyet. İhtiyaç sahipleri ihtiyaçlarının son haddinde olduğunu belirtiyor. Bizimle alakalı konu Türkiye olarak Boğazların giriş çıkışları ilgili arkadaşlarla birlikte kontrol sağlanacak. Egemenlik haklarımızı erozyona uğratmamakta hassasız. Bu çalışmalar güncellenerek devam edecek.



GIDA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?



Gıda fiyatlarında düşme olacağını uzmanlar söylüyor. Gıda fiyatlarının düşmekte olduğunu söylüyorlar. Ülkemiz için gurur kaynağı. İnsani bakımdan da mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz bütün dünyanın takdirini topluyor. İnsani bakımdan da mutluluk duyuyoruz. Krizin sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ayçiçek yağı krizinin sonlandırıldığı gibi. Biz her şeye rağmen diyaloğu sürdürmemiz lazım diyoruz. Ateşkesin sağlanması gerektiğini söylüyoruz. Şuan şartlar müsait değil ama ilerleyen günlerde barış görüşmelerinin başlayabileceğini söylüyoruz. Gıda krizinin çözümü dahil üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Biz tarihimizle, değerlerimiz, nüfusumuzla ve ekonomimizle büyüklüğümüzü biliyorduk dünya da farkına vardı diyelim. İlerleyen günlerde önemli yerlere geleceğimizi söylemek mümkün.